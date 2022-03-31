"Умерший мозг" НАТО воскрешению не подлежит. И вот почему

Хуаньцю шибао (Китай): между США и Европой по-прежнему много противоречий, а НАТО отнюдь не воскресла

США воспользовались российско-украинским кризисом, чтобы шантажировать Европу и заставить ее плясать под свою дудку, пишет "Хуаньцю шибао". Таким образом Америка пытается воскресить "умерший мозг НАТО", однако это бессмысленно. Автор статьи приводит несколько причин, почему альянс уже невозможно "воскресить".

Несколько дней назад в Брюсселе прошел саммит НАТО, по итогам которого было обнародовано "Совместное заявление глав государств и правительств НАТО". Судя по его содержанию, члены альянса не только согласились увеличить военные расходы до 2% ВВП, но и договорились продолжить оказывать военную помощь Украине и увеличить военное присутствие в некоторых ключевых регионах.

Какое-то время некоторые американские и европейские СМИ отмечали, что это заявление означает "укрепление единства" Запада, возвращение важности НАТО, а также то, что стратегическая корректировка, осуществленная альянсом, является долгосрочной и прочной. Однако на самом деле, по мере того, как США продолжают муссировать и усиливать "русофобию", пытаясь с помощью НАТО упрочить западный "антироссийский фронт", все сильнее становится очевидно, что, хотя Североатлантический альянс, США и Европа на поверхности едины, между ними существуют глубокие противоречия и разногласия по ряду важных вопросов, например, по тому, как относиться к России.

Не так давно президент Франции Эммануэль Макрон заявил на предвыборном митинге, что "Россия стала для НАТО электрошоком, и это означает, что "мозг" альянса больше не мертв". Здесь нельзя не вспомнить "теорию о смерти мозга НАТО", высказанную им же в интервью The Economist в декабре 2019 года, которая в свое время вызвала бурю негодования в западном мире. Отношение Макрона, который всегда был активным сторонником "стратегической автономии" Европы, к НАТО является показательным для понимания позиции европейских стран. Сожалеет ли теперь Макрон о том, что сказал? Что он на самом деле думает о НАТО?

Французский лидер всегда выступал за прогрессивизм, за выход за педантические условности и стремление к изменениям, а также всегда предпочитал проявлять инициативу в создании новых идей, которые постоянно привлекали к нему внимание. В то же время, несмотря на то, что Макрон молод, он имеет две магистерские степени по философии, обладает глубоким мышлением и часто произносит фразы, наполненные "макроновской философией". Сейчас особенно критическое время для него — во Франции скоро пройдут президентские выборы, и он надеется реализовать свои политические амбиции и переизбраться, поэтому, конечно, он не упустит такую возможность. Замечания Макрона по поводу НАТО на этот раз снова привлекли внимание всех слоев общества.

В 2019 году президент Франции выдвинул "теорию конца гегемонии Запада", которая вызвала многочисленные споры в Европе. Он заявил, что некоторые страны, такие как Китай, Индия, Россия, нашли свою модель развития, отличную от западной, и становятся все более уверенными в себе. В то же время западная гегемония приходит в упадок из-за неспособности Запада справляться с кризисами. В частности, он упомянул, что ошибки правительства США в последние годы являются одной из основных причин этого упадка, и они не ограничиваются промахами администрации Дональда Трампа. Сейчас Макрон фактически не опроверг своих предыдущих слов, а лишь добавил: "Я не отказываюсь от своих слов, сказанных в 2019 году, — о смерти мозга НАТО. С точки зрения стратегии и принципов работы организации в то время, это было правдой".

Так действительно ли сейчас НАТО изменилась? Настала ли весна для засохшего дерева, увидит ли она свет в конце тоннеля (Обр. о надежде на возрождение. — Прим. ИноСМИ.), или это просто мертвая сороконожка, которая даже после смерти стоит на лапках, вспышка угасающей свечи (Обр. временное улучшение перед смертью. — Прим. ИноСМИ.)? Боюсь, все не так просто, потому что, какие бы изменения ни происходили, природа НАТО никогда не менялась, и присущие ей структурные противоречия не исчезли.

Во-первых, позиционирование НАТО со стороны США и Европы принципиально различается. Европа рассматривает альянс как "щит", надеясь, что эта военная группировка сможет гарантировать ее безопасность, больше в оборонительных целях. США же рассматривают НАТО как "копье", орудие для сохранения своей глобальной гегемонии, больше в наступательных целях. Поэтому мы видели военное вмешательство НАТО в Югославию, Ирак, Ливию, Сирию и другие страны. Самыми активными в этих конфликтах были Соединенные Штаты, а Европа, наоборот, выступала против, потому что у обеих сторон принципиально разные потребности. В результате у США и ЕС возникли "противоречивые" отношения. Точно так же и сейчас — в вопросе российско-украинского кризиса Соединенные Штаты пытаются спровоцировать стратегические репрессии против России, в то время как Европа, опасаясь за свою безопасность, изо всех сил старается выступить дипломатическим посредником. Контраст между двумя сторонами слишком велик, и эти противоречия так просто невозможно устранить.

Во-вторых, НАТО постоянно создает поводы для принуждения Европы. Поскольку альянс, по сути, является "копьем" в руках Соединенных Штатов, те должны придумать резонные причины для удержания своих союзников. Изначально НАТО должна была противостоять Организации Варшавского договора во главе с Советским Союзом, но с окончанием холодной войны США пришлось постоянно создавать условных врагов, чтобы заставить Европу оставаться в альянсе. Сначала это была борьба с терроризмом, теперь — Россия. В Европе всегда существовала глубоко укоренившаяся "русофобия", из-за чего она считает, что чем дальше от нее Россия, тем безопаснее, а чем больше буферное пространство, тем лучше, поэтому она была рада наблюдать за расширением НАТО на восток. В результате граница безопасности отодвинулась от Германии к Польше и другим странами Центральной и Восточной Европы, и теперь ее хотят оттеснить к Украине. Это как раз и дало США отличную возможность: кризис делает Европу, которая изначально хотела обеспечить свою безопасность, менее защищенной, а именно это и является целью Вашингтона, поскольку дает НАТО смысл для существования. По той же причине Европе трудно согласиться с тем, что альянс определил своей главной целью Китай, потому что между ним и Европой нет прямого геополитического конфликта.

В-третьих, Европа не желает быть "пушечным мясом". Разве европейцы не знают, что их используют США? Польша не намерена передавать старые МиГ-29 напрямую Украине просто потому, что не хочет, чтобы ее использовали для провокации России, и ясно видит хитрость США, которые хотят "убить одолженным ножом". Европейцы могут по-прежнему нуждаться в НАТО, будь то в так называемых общих интересах Запада или из-за опасений безопасности, но это не означает, что они доверяют "лидерству" Соединенных Штатов и довольны им. Это также не означает, что стратегический курс, принятый НАТО, отвечает их интересам. И совершенно точно не означает, что они откажутся от усилий по достижению стратегической независимости, иначе Германия, всегда выступавшая за мир, не стала бы вдруг увеличивать свои военные расходы на сотни миллиардов евро.

Поэтому НАТО, вероятно, может и дальше продолжить существовать, но это ни в коем случае не означает полноценное воскрешение. Это лишь временное пересечение интересов США и ЕС с примесью шантажа Соединенных Штатов в отношении своих союзников, а также щепоткой недовольства Европы. Следует отметить, что тот же трюк, который Америка проделала в Североатлантическом альянсе, теперь разыгрывается и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. США преувеличивают "китайскую угрозу" в АТР, пользуясь потребностью некоторых стран в "щите" безопасности, чтобы создать "копье", которое будет сдерживать Китай, — так называемый "азиатский вариант НАТО". Конечно, "противоречивость" в отношениях продолжает существовать. Методы Америки не могут скрыть ее мотива пожертвовать интересами других стран для укрепления собственной гегемонии, и ей также трудно, используя только собственный эгоизм, убедить в чем-то других людей. Соединенные Штаты приносят этой планете больше споров, чем мира. Поэтому Макрон сказал верно: не стоит отказываться от утверждения, что "мозг НАТО мертв".

Ван Шо — профессор Школы международных отношений Пекинского университета иностранных языков