Американские торговцы оружием нажили состояние на украинском кризисе

Синьхуа (Китай): как американские торговцы оружием нажили состояние, воспользовавшись конфликтом между Россией и Украиной

Несмотря на то, что США говорят о важности восстановления мира на Украине, американский военно-промышленный комплекс зарабатывает миллиарды на этом конфликте. Американские эксперты и бывшие чиновники рассказали "Синьхуа" о схемах "успешного бизнеса", построенных на чужом несчастье.

Конфликт между Россией и Украиной продолжает накаляться, число жертв растет, а экономические потери для Европы и мира неизмеримы. Однако США, гиганты военной промышленности, получили огромный доход, и их акции резко выросли в цене.

Каким образом геополитическая напряженность превратилась в машину по печатанию денег для американских торговцев оружием? Несколько бывших американских политиков и экспертов недавно дали интервью информационному агентству "Синьхуа", подробно объясняя схему "успешного бизнеса", построенного американскими военными предприятиями на российско-украинском кризисе.

До конфликта: пропаганда конфронтации, дипломатия "отходит в сторону"

Эрик Сперлинг, исполнительный директор американской антивоенной организации Just Foreign Policy, ранее работавший в Конгрессе США, заявил агентству "Синьхуа", что нельзя недооценивать лоббистскую силу военной промышленности Соединенных Штатов, представители которой хотят, чтобы военная напряженность стимулировала спрос на оружие.

Кроме того, "вращающаяся дверь" государства и бизнеса – это повсеместное явление. Высшие военные чиновники и служащие Госдепартамента США после отставки часто входят в состав совета директоров военно-промышленных предприятий или выступают в качестве советников и лоббистов, в то время как те, кто работал на этих предприятиях могут вернуться на правительственные должности.

Всё это создает общую атмосферу, в которой конфронтационное, милитаризованное противостояние больше соответствует их экономическим и политическим интересам, чем методы дипломатии, сказал Сперлинг.

Кандидат от Демократической партии на президентских выборах 2020 года и бывший член Палаты представителей США Тулси Габбард в середине февраля в интервью СМИ предупредила, что военно-промышленный комплекс (ВПК) контролирует американское правительство и демократию, а сторонники войны из обеих партий провоцируют обострение ситуации между Россией и Украиной.

"Дипломатия не приносит много денег, – сказал Сперлинг. – Ни один инвестор, узнав о дипломатической договоренности, не подумает о том, что это хороший знак для получения прибыли оружейными компаниями".

Некоторое время назад американские СМИ сообщили, что еще в январе этого года генеральный директор Lockheed Martin Джим Тайклет заявил, что конкуренция великих держав приведет к инфляции военного бюджета страны, что принесет компании ещё больше работы. А генеральный директор Raytheon Technologies Грег Хейс сообщил инвесторам, что напряженная обстановка в Восточной Европе дает компании возможность извлечь выгоду.

Во время конфликта: чем ярче разгорается конфликт, тем больше денег

После начала российско-украинского конфликта цены на акции крупных американских военно-промышленных компаний резко выросли. Цена акций-лидеров Lockheed Martin выросла с 354 долларов за акцию в начале года до 453 долларов 25 марта, увеличившись на 28%. Акции Raytheon Technologies выросли почти на 20% за тот же период. Цены на акции таких компаний как Northrop Grumman и General Dynamics также резко поднялись.

Аналитики отмечают, что российско-украинский кризис принесет дополнительный доход ВПК Соединенных Штатов через военную помощь Украине и увеличение оборонных бюджетов Америки и Европы.

После того, как вспыхнул российско-украинский конфликт, Соединенные Штаты Америки сразу же заявили, что предоставят Украине военную помощь на общую сумму в 350 млн долларов. А 16 марта США объявили, что предоставят Украине дополнительную помощь в виде оружия на сумму в 800 млн долларов.

В то же время в американском Конгрессе усиливается консенсус между двумя партиями в отношении увеличения оборонного бюджета. Ранее в этом месяце Сенат принял федеральный законопроект об ассигнованиях на 2022 финансовый год на сумму 1,5 триллиона долларов. Из них расходы на оборонную программу составили 782 миллиарда долларов, что на 42 миллиарда больше, чем в 2021 финансовом году.

Бывший конгрессмен от штата Айова Грег Кьюсак заявил "Синьхуа", что принятый Конгрессом оборонный бюджет выше, чем тот, что предлагал Белый дом. Одна из важных причин этого заключается в том, что поддержка оборонного бюджета является "очень дешевым проявлением патриотизма". Члены Конгресса, опасаясь нападок со стороны крайне правых, проголосовали против оказания поддержки военным как политически невыгодной.

Кроме того, Германия и другие европейские страны одна за другой корректировали свою оборонную политику, что также принесло "бизнес возможности" военно-промышленным гигантам США. Сперлинг заявил, что конфликт между Россией и Украиной подтолкнет членов НАТО к увеличению расходов на оборону, при этом большое количество оружия НАТО поставляется из США, а значит, немалая часть оборонных контрактов попадет в руки американского ВПК.

После конфликта: объединение интересов в долгосрочной перспективе

Отчет, опубликованный Министерством обороны США в феврале, показал, что с 1990-х годов количество подрядчиков оборонного сектора значительно сократилось с 51 до 5, а олигополия военной промышленности США усилилась. Чем меньше предприятий, тем больше у них прав устанавливать цену, а это означает, что прибыль гигантов ВПК весьма и весьма значительна.

Для того, чтобы обеспечить стабильный поток военных денег, предприятия ВПК всегда платили большие деньги лоббистам. Исследование, проведенное Брауновским университетом в США показало, что за последние два десятилетия американская военная промышленность потратила на лоббирование своих интересов целых 2,5 миллиарда долларов, а за последние пять лет нанимала в среднем около 700 лоббистов в год, эта цифра превосходит численность всего Конгресса страны.

Сперлинг работал с лоббистами во время своего пребывания в Конгрессе и разузнал о "методах" таких компаний. Он сообщил "Синьхуа", что американские военные предприятия собираются предоставлять рабочие места по всей стране, для того, чтобы все большее количество людей разделяло интересы ВПК, тем самым создавая некое "переплетение интересов". Это означает, что если Конгресс будет настаивать на сокращении расходов на оборону, он столкнется с огромным сопротивлением, потому что это может привести к массовой безработице в округах, к которым принадлежат члены Конгресса.