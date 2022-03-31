План России и Китая уничтожить доллар обречен на провал. И вот почему

South China Morning Post (Гонконг): попытки России и Китая увести мир прочь от американского доллара обречены на неудачу

Господство доллара начало понемногу ослабевать, но до его полного падения еще далеко, пишет SCMP. По мнению автора статьи, несмотря на меры России и Китая и их попытки освободить мировую торговлю от доллара, у него по-прежнему нет соперников.

— Россия пытается освободить мировую торговлю от доллара, чтобы и дальше продавать сырьевые товары. Но она сталкивается с трудностями, а рубль продолжает обесцениваться.

— Американский доллар, являющийся свободно конвертируемой валютой, которую признает весь мир, противостоит попыткам ослабить Запад.

Россию, которая продолжает свою операцию на Украине, больше месяца назад отключили от мировой финансовой системы. По этой причине Москва выступает с призывами о дедолларизации мировой торговли, чтобы и дальше продавать нефть, газ, пшеницу и прочие товары. Она готова принимать в оплату рупии, юани и даже осуществлять бартерные сделки.

В результате возникли спекуляции на тему смерти американского доллара, поскольку Китай и Индия сегодня всерьез задумались об укреплении своей покупательной способности на фоне ослабления рубля. Но отказаться от американской валюты будет намного труднее, чем кажется.

Российский план отказа от доллара уже начинает разваливаться. Индийский премьер-министр Нарендра Моди говорил, что готов расплачиваться за поставки товаров рупиями (Индия импортирует большое количество военной техники и газа), но Москва сказала, что хочет получать оплату за газ в евро.

Оказывается, индийские рупии России не нужны. Российские экспортеры получают гораздо меньше за свои товары. Обесценившийся рубль потерял около 18% своей стоимости по отношению к рупии и всего 12% — по отношению к евро.

Пекин является стойким союзником Москвы и сегодня много говорит о новом российско-китайском блоке, который будет противостоять США и НАТО. Однако китайские коммерсанты не хотят заниматься бизнесом с российскими партнерами, поскольку опасаются, что им не заплатят.

Китайский юань в ближайшей перспективе вряд ли создаст глобальную конкуренцию американскому доллару, потому что он до сих пор не является свободно конвертируемым. Чтобы бросить вызов американской валюте в международном бизнесе и стать средством сохранения стоимости, юань должен освободиться от узкого обменного лимита, установленного Пекином. Но до этого пока далеко.

Надо также ослабить контроль за капиталом, чтобы владельцы юаня могли легко обменивать свою валюту. Но это может вызвать отток денежных средств, потому что люди будут искать такую валюту, которой легче пользоваться за рубежом.

Даже в условиях контролируемого обменного курса юань в этом году может потерять примерно 5% своей стоимости по отношению к доллару, на что указывает Fitch Ratings. Контролируемый обменный коридор спасает юань от внезапных валютных потрясений, возникающих вследствие различных международных событий типа всплеска торгового дисбаланса или усиления геополитических рисков, таких как войны.

Но свободный обмен может укрепить юань, потому что высокий спрос на китайские товары взвинтит цены. Из-за этого станет дороже импорт, и могут возникнуть непредвиденные и нежелательные последствия в экономике, скажем, рост инфляции.

Такого рода волатильность противоречит упору Пекина на экономическую стабильность. Глобальные тенденции в макроэкономике уже указывают на масштабное замедление роста. Попытки сделать юань предпочтительной международной валютой только усилят существующие риски.

Хотя меры контроля капитала действуют, деньги с начала украинского кризиса все равно уходят из Китая. Главный экономист Международного института финансов Робин Брукс (Robin Brooks) недавно написал: "Отток капитала из Китая беспрецедентен по своим масштабам и интенсивности, особенно в связи с тем, что мы не наблюдаем аналогичного оттока на других формирующихся рынках".

Сводный индекс Шанхайской биржи за один только март понизился на семь с лишним процентов. Чтобы понять, не превратится ли это в долгосрочную тенденцию, нужно больше данных. Неприятие риска среди иностранных инвесторов в отношении китайских облигаций и прочих ценных бумаг по-прежнему сильно.

Несмотря на все разговоры о новом глобальном финансовом порядке, на долю американского доллара по состоянию на третий квартал прошлого года приходилось почти 60% мировых валютных резервов. По данным МВФ, практически никаких изменений по сравнению с предыдущим годом не произошло. В совокупности американский доллар, евро, иена и фунт составляют примерно 90% этих резервов.

Россия может о чем-то договориться по отдельности с Китаем и Индией, однако формирование обширного политического блока в составе этих стран маловероятно. Для укрепления экономических связей с Пекином у Нью-Дели особых стимулов нет, а вот сдерживающих факторов огромное множество.

Китай активно поддерживает обладающий ядерным оружием Пакистан, который для Индии является главным противником. Между Индией и Китаем существуют неразрешенные пограничные споры, которые недавно вылились в вооруженные столкновения с жертвами. Китай также расширяет свое экономическое присутствие в Бангладеш и на Шри-Ланке, реализуя инициативу "Один пояс — один путь".

Объем российской международной торговли слишком мал, чтобы иметь реальное значение в случае перехода стран на рубли или даже на криптовалюту типа биткоина. Пока российская экономика не начала рушиться под весом санкций, она занимала 1,89% в объеме мировой торговли, на что указывает Всемирная торговая организация.

Американский доллар остается предпочтительной резервной валютой, хотя из-за расхлябанной кредитно-денежной политики США отрицательный баланс Федерального резерва в этом месяце вырос до девяти триллионов долларов.Всего два года назад он едва превышал четыре триллиона.

По данным МВФ, господство доллара начало понемногу ослабевать, поскольку страны стремятся диверсифицировать свои авуары. Около 75% изменений приходится на нетрадиционные средства хранения, а 25% переведено в юани.

Тем не менее американский доллар остается самым конвертируемым, надежным и безопасным средством сохранения стоимости. У основанной на правилах международной финансовой системы нет серьезных соперников с момента окончания Второй мировой войны.

Несмотря на имеющиеся проблемы, доллар продолжает выполнять свою ценную функцию свободно конвертируемой валюты, которую признают практически во всех странах. Ситуация изменится очень нескоро, как бы ни старалась Россия ослабить Запад в попытке создать империю за пределами своих границ.

Комментарии читателей

Derek K

Я покупаю все товары из Китая, я попросил китайскую фабрику посылать мне счета и принимать оплату в юанях, и они с готовностью согласились. В чем проблемы?

Kevin C

Любой серьезный эксперт подождет с оценками как минимум полгода, и уже потом будет говорить на эту тему. Взгляните на факты! Рубль возвращает свои позиции, 28 марта он пересек важную черту, за доллар давали менее 90 (89) рублей. Инфляция растет, национальный долг увеличивается, и в такой обстановке уже началась мощная дедолларизация изнутри. А теперь к этому еще прибавилось сильное давление со стороны России, Китая, Индии, Ближнего Востока (а это больше половины человечества).

Hong J

Американцы всегда боятся "дедолларизации" со стороны других стран, у них на сей счет настоящая паранойя. В использовании собственной валюты вместо доллара в двусторонней торговле есть преимущества. Например, Индонезия с прошлого года во всех торговых расчетах использует юань и рупию. За ней последуют другие страны. Даже ЕС хочет использовать евро в расчетах с Ближним Востоком за энергоресурсы. Никто не отнимает лавры первенства у доллара, но пользоваться им будут все реже и реже по множеству очень веских причин.

Jeffrey T

Россия и Китай не намеревались заниматься дедолларизацией. Это американская администрация принудила их к таким действия, введя санкции.

Chen X

Главная опасность американского доллара как мировой резервной валюты — это огромный внешний долг США. Очевидно, что весь мир по разным причинам отдает ему презумпцию невиновности. Но любая другая страна с таким размером внешнего долга обязательно будет вынуждена ответить на множество вопросов.

Sukses B

Империя лжи легко может заморозить валютные резервы других стран, хранящиеся в Америке (то есть, ограбить их). Она открыто ограбила Афганистан, лишив его хранящихся в США долларовых резервов. И никому ничего не надо объяснять. Никто не осмелится протестовать. Они могут ввести санкции против любой страны, любой компании, любого человека, а потом открыто отнять их сбережения. Такое американское высокомерие и наглость уничтожили доверие к доллару. Всем странам, компаниям и физическим лицам надо хранить сбережения в юанях, евро, иенах, золоте и так далее. Но не в американских долларах. Доллары нужны только для необходимых операций. Власти Гонконга давно уже знают про этот скрытый риск.

Stan K

Не только Китай и Россия, но и многие другие страны, такие как Саудовская Аравия, Иран, не согласны с действиями США и думают о дедолларизации. Этот список будет расширяться, так как никто не хочет пасть жертвой американского валютного давления и отключения от SWIFT. Это вопрос выживания. Автор говорит как американец, который заблуждается, до сих пор считая, что Америка и дальше будет номером один. А на самом деле она постепенно утрачивает свои позиции гегемона.

C L

Цитирую Брайана Кляйна. "Объем российской международной торговли слишком мал, чтобы иметь реальное значение в случае перехода стран на рубли или даже на криптовалюту типа биткойна". К вашему сведению: Россия занимает первое место в мире по экспорту нефти (12%). Газ − 17%, пшеница − 18%, удобрения − 13%, аммиачная селитра − 60% и так далее. В 2021 году объем российского экспорта превысил 700 миллиардов долларов.