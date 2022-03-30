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Мир и Мы

В ВСУ начались репрессии против командиров

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Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина
Солдаты ВСУ на бронетранспортере в окрестностях Киева, Украина.
Источник изображения: © AP Photo / Emilio Morenatti

В СБУ объяснили подавляющее большинство случаев, когда командиры подразделений и частей ВСУ бросают своих подчинённых, а сами покидают поле боя, не трусостью, а преднамеренным и запланированным предательством.

Именно так считают в СБУ и военной контрразведке. Сообщения о повсеместной слежке за офицерами появились в социальных сетях и СМИ:

Такие «офицеры»-предатели получают от РФ предложения о «сотрудничестве». В них предусмотрена выплата крупных денежных сумм, от 100 тысяч долларов и выше, услуги по изменению внешности, выдача новых документов и вывоз семей в безопасные страны.

В сети имеются многочисленные свидетельства, когда попавшие в плен к российским оккупантам украинские военнослужащие проклинают своё предательское командование.

Контрразведчики говорят о множестве таких прецедентов, из-за которых были потеряны населённые пункты и ВСУ потерпели поражение.

Многие командиры рот, батальонов, офицеры, занимающие более высокие должности, бесследно исчезли вместе со своими семьями.

В органы СБУ и военной контрразведки поступил приказ, который обязывает усилить контроль за командным составом ВСУ. В случае обнаружения предпосылок к предательству виновных отстранять от должностей, подвергать аресту и проводить расследование. Требуется обратить особое внимание на семьи изменников. Подготовка к отъезду или сам отъезд могут служить доказательством подготовленного предательства.

Так как украинский сегмент Интернета находится под жесточайшим контролем, такие сообщения повсеместно удаляются. Но в Гугле остаётся всё.


Форум Запорожья.
Источник: www.worldandwe.com
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Страны
Россия
Проекты
ИТ
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