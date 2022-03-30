Войти
Известия.ru

МО РФ сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях

251
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Министерство обороны РФ кардинально сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях по итогам переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле. Об этом заявил заместитель главы ведомства Александр Фомин 29 марта.

Как отметил высокопоставленный военный, это решение связано с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость.

«С учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов Министерством обороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования подписания вышеуказанного договора принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлении», — сообщил Фомин журналистам.

Напомним, как заявил по итогам встречи в Турции глава российской делегации Владимир Мединский, переговоры России и Украины 29 марта прошли конструктивно, Москва получила от Киева понятно сформулированную позицию и делает два шага навстречу для урегулирования ситуации.

Встреча между представителями России и Украины проходила во дворце Долмабахче и продлилась около трех часов. До начала переговоров перед делегациями выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и пожелал им достичь результата.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, о том, есть ли в переговорах делегаций России и Украины что-либо обещающее, станет известно 29–30 марта.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в программу-минимум на переговорах войдет обсуждение гуманитарных вопросов, в программу-максимум — прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом.

До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Переговоры между Россией и Украиной на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. По итогам третьего этапа переговоров глава российской делегации Владимир Мединский отмечал, что подписать какие-либо документы не удалось. Однако во время одной из встреч дипломаты договорились об организации гуманитарных коридоров. Затем переговоры продолжались по видеосвязи.

24 февраля 2022 года Путин объявил о начале специальной операциидля защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Турция
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Фомин Александр
Эрдоган Реджеп
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
30.03.2022
Украина – только начало
23.07.2020
Убить войну в зародыше!
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
10.10.2019
RAND Corporation (США): Россия, НАТО и стратегия безопасности на Черном море
20.12.2017
Выбор РИА Новости: главные военные события 2017 года
29.03.2017
Россия против НАТО (iDNES.cz, Чехия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 01:53
  • 1
Шойгу назвал новый самолёт-радар А-100 носителем модернизационного потенциала на несколько десятилетий вперёд
  • 30.03 01:47
  • 1
Американская пресса со ссылкой на Пентагон: Применение ракет ВС РФ на Украине побило рекорды США
  • 30.03 01:39
  • 20967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.03 01:34
  • 1
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 30.03 00:08
  • 3
Патрушев заявил, что у России нет цели сменить власть на Украине
  • 29.03 22:45
  • 2
ВКС РФ сбили за сутки пять самолетов украинских ВВС
  • 29.03 20:37
  • 28
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 29.03 15:54
  • 132
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 29.03 15:52
  • 14
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 29.03 15:00
  • 46
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 29.03 12:37
  • 3
Импортозамещенная версия российского самолета МС-21 выйдет в серийное производство с 2024 года
  • 29.03 12:07
  • 1
В России созданы радиационно-стойкие микросхемы для робототехники и космоса
  • 29.03 11:27
  • 6
Onet: Россия осталась одна. Китай ее бросит
  • 29.03 05:44
  • 1
Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию
  • 29.03 03:39
  • 1
Основные задачи первого этапа операции на Украине успешно выполнены