МО РФ сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях

Министерство обороны РФ кардинально сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях по итогам переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле. Об этом заявил заместитель главы ведомства Александр Фомин 29 марта.

Как отметил высокопоставленный военный, это решение связано с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безъядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость.

«С учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов Министерством обороны РФ в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели согласования подписания вышеуказанного договора принято решение кардинально, в разы, сократить военную активность на киевском и черниговском направлении», — сообщил Фомин журналистам.

Напомним, как заявил по итогам встречи в Турции глава российской делегации Владимир Мединский, переговоры России и Украины 29 марта прошли конструктивно, Москва получила от Киева понятно сформулированную позицию и делает два шага навстречу для урегулирования ситуации.

Встреча между представителями России и Украины проходила во дворце Долмабахче и продлилась около трех часов. До начала переговоров перед делегациями выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и пожелал им достичь результата.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, о том, есть ли в переговорах делегаций России и Украины что-либо обещающее, станет известно 29–30 марта.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в программу-минимум на переговорах войдет обсуждение гуманитарных вопросов, в программу-максимум — прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом.

До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Переговоры между Россией и Украиной на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса стартовали 28 февраля в Гомельской области. Затем они продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. По итогам третьего этапа переговоров глава российской делегации Владимир Мединский отмечал, что подписать какие-либо документы не удалось. Однако во время одной из встреч дипломаты договорились об организации гуманитарных коридоров. Затем переговоры продолжались по видеосвязи.

24 февраля 2022 года Путин объявил о начале специальной операциидля защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.