МИД пообещал установить источники киберагрессии против России

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Развязанная против России со стороны "коллективного Запада" киберагрессия приведет к последствиям, ее источники будут установлены, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В документе отмечается, что на "фоне специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, демилитаризации и денацификации Украины США и их сателлиты предпринимают массированную кибероперацию против нашей страны".

"Фактически ежедневно мощным ударам с применением продвинутых информационно-коммуникационных технологий подвергаются государственные учреждения, средства массовой информации, объекты критической инфраструктуры, системы жизнеобеспечения", - указали в российском МИД.

"Ни у кого не должно быть сомнений: развязанная против России киберагрессия приведет к тяжелым последствиям для ее зачинщиков и исполнителей. Источники атак будут установлены, злоумышленники неминуемо понесут ответственность за содеянное согласно требованиям закона", - говорится в заявлении.