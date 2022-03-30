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РИА Новости

МИД пообещал установить источники киберагрессии против России

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Здание МИД России
Здание МИД России.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Развязанная против России со стороны "коллективного Запада" киберагрессия приведет к последствиям, ее источники будут установлены, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

В документе отмечается, что на "фоне специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, демилитаризации и денацификации Украины США и их сателлиты предпринимают массированную кибероперацию против нашей страны".

"Фактически ежедневно мощным ударам с применением продвинутых информационно-коммуникационных технологий подвергаются государственные учреждения, средства массовой информации, объекты критической инфраструктуры, системы жизнеобеспечения", - указали в российском МИД.

"Ни у кого не должно быть сомнений: развязанная против России киберагрессия приведет к тяжелым последствиям для ее зачинщиков и исполнителей. Источники атак будут установлены, злоумышленники неминуемо понесут ответственность за содеянное согласно требованиям закона", - говорится в заявлении.

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Россия
США
Украина
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