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РИА Новости

Россия может противостоять Западу в военном плане, заявили в Совфеде

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Андрей Климов
Андрей Климов.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия однозначно может противостоять вызовам Запада в военно-техническом плане и с точки зрения ресурсного обеспечения суверенитета, заявил глава комиссии Совета Федерации по госсуверенитету Андрей Климов.

"Сегодняшнее заседание комиссии мы посвятили одной из важнейших для России тем – актуальным вопросам обеспечения государственного суверенитета в кардинально меняющихся внешних условиях объявленной нам Западом тотальной войны. Очевидно, что в военно-техническом плане и с точки зрения ресурсного обеспечения отечественного суверенитета наши возможности однозначно способны противостоять существующим вызовам", - сказал он, открывая заседание комиссии.

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Страны
Россия
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Климов
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