Россия может противостоять Западу в военном плане, заявили в Совфеде

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия однозначно может противостоять вызовам Запада в военно-техническом плане и с точки зрения ресурсного обеспечения суверенитета, заявил глава комиссии Совета Федерации по госсуверенитету Андрей Климов.

"Сегодняшнее заседание комиссии мы посвятили одной из важнейших для России тем – актуальным вопросам обеспечения государственного суверенитета в кардинально меняющихся внешних условиях объявленной нам Западом тотальной войны. Очевидно, что в военно-техническом плане и с точки зрения ресурсного обеспечения отечественного суверенитета наши возможности однозначно способны противостоять существующим вызовам", - сказал он, открывая заседание комиссии.