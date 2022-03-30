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Интерфакс-АВН

Путин и Макрон обсудили тему Украины, поставки газа из России в ЕС

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Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Гунеев

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Продолжен обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины, в том числе с учетом завершившегося сегодня в Стамбуле очередного раунда переговоров российских и украинских представителей", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "особое внимание уделено гуманитарным вопросам". "Президент России подробно информировал о предпринимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя. Подчеркнуто, что для разрешения тяжелой гуманитарной ситуации в этом городе украинские боевики-националисты должны прекратить сопротивление и сложить оружие", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, "затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности, в страны ЕС".

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Страны
Россия
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
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