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Интерфакс-АВН

Байден заявил, что США продолжат поставки Украине оборонной помощи

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден в Вашингтоне.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0, Пресс-служба Офиса президента Украины

Вашингтон. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден во вторник не стал давать оценку объявленному РФ решению провести деэскалацию на Киевском и Черниговском направлениях на Украине, заявив, что Вашингтон продолжит поставки Киеву средств защиты.

"Мы посмотрим. Я не буду ничего предсказывать, пока не вижу, каковы их (России - ИФ) действия", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать это решение РФ.

При этом он напомнил о прошедших в Стамбуле переговорах России и Украины.

"Мы выясним, что они (Россия - ИФ) делают, но тем временем мы продолжим сохранять мощные санкции, мы продолжим предоставлять Украине средства защищать себя и мы продолжим пристально следить за тем, что происходит", - отметил Байден.

Ранее во вторник заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле заявил, что военная активность на киевском и черниговском направлениях будет сокращена в целях повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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