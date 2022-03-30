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Интерфакс-АВН

Российские военные самолеты провели учение с практическим бомбометанием на востоке Калининградской области

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Самолет Су-30СМ
Самолет Су-30СМ.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Биятов

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Около 10 экипажей истребителей и бомбардировщиков Балтийского флота РФ провели в Калининградской области учение с практическим бомбометанием и стрельбой, сообщил Балтфлот во вторник.

"Самолёты Су-30СМ и Су-24М авиаполка соединения морской авиации Балтийского флота отработали вопросы боевого применения на полигоне в восточной части Калининградской области", - сообщила пресс-служба флота.

"Учебно-боевые задачи выполняли порядка 10 экипажей самолётов морской авиации флота", - говорится в сообщении.

"В рамках планового учения экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ выполнили бомбометание по мишенному полю и провели стрельбу из авиационных пушек по наземным целям, имитирующим долговременные огневые точки условного противника", - говорится в сообщении.

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БФ
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