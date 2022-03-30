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Военное обозрение

Патрушев: Оборонная стратегия Европы привяжет ЕС к американскому ОПК

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Источник изображения: topwar.ru

Оборонная стратегия Европы привяжет ЕС к американскому ОПК. Европа, многие страны которой являются членами НАТО, и без того слишком зависима от Соединенных Штатов, но решения Брюсселя в сфере обороны еще более усиливают эту зависимость.

Такое мнение высказал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в интервью журналистам газеты «Аргументы и Факты».

Секретарь Совбеза РФ считает, что действия Евросоюза создают очередной придаток Североатлантического альянса и делают европейцев слишком зависимыми от «оборонки» США.

Патрушев напоминает, что в ЕС намерены больше тратить на оборону и создать немногочисленную военную группировку, которая будет насчитывать около пяти тысяч военнослужащих, подчиняющуюся Брюсселю. Секретарь Совета Безопасности РФ раскритиковал эту идею.

Лидеры страны ЕС наивно полагают, что совершают движение в сторону так называемой стратегической автономии Европы. На деле же идет создание очередного придатка НАТО

- утверждает Патрушев, заявляя, что данное решение будет выгодно лишь для компаний США, производящих оружие, боеприпасы и военную технику.

Впервые в истории Евросоюза была разработана оборонная стратегия ЕС, получавшая наименование «Стратегический компас». Ее подписали главы 27 государств Европы. Срок действия документа рассчитан на 5-10 лет.

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Страны
Россия
США
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
NATO
Евросоюз
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