Устаревшие 152-мм пушки-гаубицы Д-20 не слишком помогают ВСУ

Украинские вооруженные формирования вынуждены массово применять старые советские 152-мм пушки-гаубицы Д-20, производство которых началось почти 70 лет назад.

Происходит это не от хорошей жизни - в 2014 году артиллерийские подразделения ВСУ понесли существенные потери не только в личном составе, но и в технике. К тому же для дальнейшего проведения карательной операции в Донбассе командование стало формировать новые мотопехотные и механизированные соединения, а для них уже не было ни САУ, ни современных буксируемых гаубиц.

Вот и пришлось подчищать склады и базы хранения, на которых находилось более двух сотен Д-20. Всего в новые бригады было направлено почти сто тридцать "двадцатых", ими комплектовались дивизионы, имевшие по 18 орудий.

Сами украинцы неоднократно признавали, что Д-20 можно считать устаревшей, и она сильно проигрывает, например, 2А65 "Мста-Б" по ряду важнейших характеристик, таким как максимальная дальность стрельбы. У первой обычным осколочно-фугасным снарядом она составляет 17410 метров, у второй - 24700 метров, активно-реактивными боеприпасами - 24000 и 28900 метров соответственно.

В качестве тягачей и машин, служащих для транспортировки боеприпасов, применяются как снятые с консервации "лаптежники" - КрАЗ-255, так и относительно недавно закупленные КрАЗ-6322.

В ходе происходящих на территории Украины событий Д-20 время от времени мелькают в различных видеороликах. Около недели назад были обнародованы материалы, снятые российским беспилотником, зафиксировавшие полное уничтожение высокоточным оружием батареи таких пушек-гаубиц.

Алексей Брусилов