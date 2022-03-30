Войти
Российская газета

Устаревшие 152-мм пушки-гаубицы Д-20 не слишком помогают ВСУ

287
0
0
Источник изображения: Министерство обороны Украины

Украинские вооруженные формирования вынуждены массово применять старые советские 152-мм пушки-гаубицы Д-20, производство которых началось почти 70 лет назад.

Происходит это не от хорошей жизни - в 2014 году артиллерийские подразделения ВСУ понесли существенные потери не только в личном составе, но и в технике. К тому же для дальнейшего проведения карательной операции в Донбассе командование стало формировать новые мотопехотные и механизированные соединения, а для них уже не было ни САУ, ни современных буксируемых гаубиц.

Вот и пришлось подчищать склады и базы хранения, на которых находилось более двух сотен Д-20. Всего в новые бригады было направлено почти сто тридцать "двадцатых", ими комплектовались дивизионы, имевшие по 18 орудий.

Сами украинцы неоднократно признавали, что Д-20 можно считать устаревшей, и она сильно проигрывает, например, 2А65 "Мста-Б" по ряду важнейших характеристик, таким как максимальная дальность стрельбы. У первой обычным осколочно-фугасным снарядом она составляет 17410 метров, у второй - 24700 метров, активно-реактивными боеприпасами - 24000 и 28900 метров соответственно.

В качестве тягачей и машин, служащих для транспортировки боеприпасов, применяются как снятые с консервации "лаптежники" - КрАЗ-255, так и относительно недавно закупленные КрАЗ-6322.

В ходе происходящих на территории Украины событий Д-20 время от времени мелькают в различных видеороликах. Около недели назад были обнародованы материалы, снятые российским беспилотником, зафиксировавшие полное уничтожение высокоточным оружием батареи таких пушек-гаубиц.




Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
КрАЗ-6322
Мста-Б
Проекты
БПЛА
Похожие новости
12.02.2020
Саакашвили окончательно избавил Грузию от авиации и флота
24.07.2019
Афганистан заставил вооружаться
23.03.2016
Лицензия на стабильность
20.06.2014
Оборонная промышленность на постсоветском пространстве. Часть I
06.02.2013
Беларусь под надежной защитой
25.05.2007
БЕНЕФИС РОССИИ В МИНСКЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 01:53
  • 1
Шойгу назвал новый самолёт-радар А-100 носителем модернизационного потенциала на несколько десятилетий вперёд
  • 30.03 01:47
  • 1
Американская пресса со ссылкой на Пентагон: Применение ракет ВС РФ на Украине побило рекорды США
  • 30.03 01:39
  • 20967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.03 01:34
  • 1
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 30.03 00:08
  • 3
Патрушев заявил, что у России нет цели сменить власть на Украине
  • 29.03 22:45
  • 2
ВКС РФ сбили за сутки пять самолетов украинских ВВС
  • 29.03 20:37
  • 28
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 29.03 15:54
  • 132
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 29.03 15:52
  • 14
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 29.03 15:00
  • 46
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 29.03 12:37
  • 3
Импортозамещенная версия российского самолета МС-21 выйдет в серийное производство с 2024 года
  • 29.03 12:07
  • 1
В России созданы радиационно-стойкие микросхемы для робототехники и космоса
  • 29.03 11:27
  • 6
Onet: Россия осталась одна. Китай ее бросит
  • 29.03 05:44
  • 1
Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию
  • 29.03 03:39
  • 1
Основные задачи первого этапа операции на Украине успешно выполнены