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Газета.ru

Шойгу пообещал не отправлять срочников на Украину

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Источник изображения: Станислав Красильников/ТАСС

Шойгу: срочники весеннего призыва не будут направляться в горячие точки

Российских срочников, призванных этой весной, не будут отправлять в горячие точки, пообещал министр обороны Сергей Шойгу. Он добавил, что все призывники прошлой весны по истечении срока службы будут уволены в запас. Кроме того, глава Минобороны рассказал, что армии Украины нанесен существенный урон, и это позволяет заняться освобождением Донбасса.

Срочники весеннего призыва, который начнется в апреле, не будут отправлены в зоны боевых действий. Об этом заявил в ходе селекторного совещания министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Подчеркну, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки», - пообещал Шойгу.

По его словам, все призывники прошлой весны по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания.

8 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что в спецоперации на Украине не задействованы солдаты-срочники. «Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные», - указал российский лидер.

Однако уже на следующий день официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что «обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины». Он также добавил: "практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России". 9 марта Минобороны России сообщило, что несколько российских военнослужащих, в числе которых и срочники, были захвачены на Украине в плен. По словам Конашенкова, РФ предприняла «исчерпывающие меры» по недопущению направления срочников в районы боевых действий.

Когда кончится военная операция

Боевые действия на Украине продолжатся до тех пор, пока Вооруженные силы России не достигнут всех поставленных целей, подчеркнул Сергей Шойгу. Министр добавил, что российские военные в ходе спецоперации активно помогают населению ЛНР, ДНР и Украины налаживать мирную жизнь. «Уже проведены 684 гуманитарные акции. В 210 населенных пунктов доставлено 6 079 тонн грузов», - сказал министр.

Украинская армия понесла значительный урон, ее боевой потенциал упал - благодаря этому ВС РФ может сосредоточиться на главной цели, освобождении Донбасса.

Сергей Шойгу также заявил, что Россия «адекватно отреагирует» в случае поставок НАТО на Украину боевых самолетов и систем ПВО.

Министр обороны Шойгу в начале марта «пропал из публичного поля», сообщал ряд СМИ. Эти сведения отвергли Кремль и министр иностранных дел Сергей Лавров, а сам Шойгу вскоре появился на публике. По словам Пескова, глава Минобороны РФ занят в связи с проведением спецоперации на Украине.

«У министра обороны сейчас много забот. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности, это вполне понятно», - подчеркнул Песков.

Комментируя информацию издания «Агентство» о том, что у Шойгу якобы «проблемы со здоровьем», Песков сказал: «Не нужно слушать издание «Агентство», обращайтесь в Министерство обороны».

Сообщения нескольких средств массовой информации об ухудшении здоровья главы Минобороны РФ Сергея Шойгу назвал откровенной ложью глава МИД России Сергей Лавров в интервью сербским изданием.

«Не хочу комментировать бредятину, потому что это именно бредятина, которую распространяют спецслужбы Украины и наши неолибералы российские, находящиеся сейчас за границей», - сказал он.

По его словам, «все живы, здоровы», все правительство и вся администрация президента работает «в интересах страны» и исходя из «должностных обязанностей, которые на них возложены».


Петр Николаев


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