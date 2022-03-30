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ЦАМТО

Колумбия планирует приобрести израильские ЗРК "Спайдер"

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Штаб-квартира израильской государственной оборонно-промышленной компании Rafael Advanced Defense Systems
Штаб-квартира израильской государственной оборонно-промышленной компании Rafael Advanced Defense Systems.
Источник изображения: George Ginsburg

ЦАМТО, 29 марта. Колумбия ведет переговоры с израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems относительно приобретения систем ПВО малой и средней дальности "Спайдер".

Как сообщает BulgarianMilitary.com со ссылкой на видео, опубликованное Infodefensa.com, представители Департамент стратегического планирования ВС Колумбии провели переговоры с израильской компанией на прошлой неделе. Ожидается, что новая встреча для уточнения деталей возможной сделки состоится в ближайшие недели.

Планируется закупка до четырех батарей на сумму 200 млн. долл. в минимальной комплектации для прикрытия стратегических объектов, которые, в случае конфликта с Каракасом, могут стать целью для авиации Венесуэлы.

Системы планируется приобрести в рамках межправительственного соглашения в период до августа следующего года. Выплаты будут осуществляться в течение 20 лет (по всей видимости, кредит выдаст Израиль).

Эксперты сходятся на том, что принципиальное решение относительно выбора израильских систем (предлагались "Спайдер-SR" и "Спайдер-MR") было принято в ходе визита колумбийской делегации во главе с заместителем министра обороны Хайро Гарсиа в Израиль в ноябре прошлого года.

Infodefensa.com отмечает, что выбор израильской системы может вызвать споры в вооруженных силах, поскольку не были оценены характеристики и стоимость других предложений, таких как SL-AMRAAM американской Raytheon Technologies, VL MICA французской MBDA, M-SAM (Cheongung II) южнокорейской Lig Nex 1 (прим.ЦАМТО: на самом деле эта южнокорейская система ранее оценивалась), Hisar-A турецкой Aselsan.

Ранее ряд парламентариев выступили за приобретение зенитных ракетных систем, ссылаясь на угрозу вторжения ВС Венесуэлы.

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Венесуэла
Израиль
Колумбия
США
Южная Корея
Компании
Aselsan
Leonardo
MBDA
Rafael
Raytheon
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