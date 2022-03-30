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WarSpot

ВМС США окрестили новый эсминец

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Источник изображения: warspot.ru

Американский флот в шаге от вооружения эсминцами новейшей модификации. Вчера, 28 марта, пресс-служба ВМС США сообщила о том, что на верфи компании Huntington Ingalls Industrie состоялась торжественная церемония крещения эсминца USS Jack H. Lucas (DDG 125).

Формально постройка эсминца Jack H. Lucas (DDG-125) началась ещё в 2018 году, а годом позже состоялась так называемая церемония закладки киля (с учётом модульной постройки она представляет собой соединение нескольких модулей корпуса). Теперь же корабль прошел официальную церемонию крещения и вскоре будет передан на испытания.

Церемония крещения эсминца Jack H. Lucas

Источник изображения: navy.mil

Jack H. Lucas стал первым кораблём типа Arleigh Burke новейшей модификации Flight III. В американском военном ведомстве указывают, что эти корабли походят на предшественников лишь внешне. Главным новшеством проекта Flight III стала установка новой радиолокационной системы Advanced Missile Defense Radar (AMDR) AN/SPY-6, которая заменила радар типа SPY-1. В Huntington Ingalls указывают, что новая модификация потребовала изменений в 45% деталей. Благодаря новому радару экипаж получит улучшенные возможности по обнаружению целей. Разработчики указывают, что AN/SPY-6 в тридцать раз более чувствителен, чем AN/SPY-1. Кроме того, боевая система корабля сможет взаимодействовать с истребителями F-35 в пассивном режиме, что позволит ему оставаться незамеченным для противника.

Корабли типа Arleigh Burke являются единственными эсминцами ВМС США (не считая экспериментальных типа Zumwalt). Их водоизмещение составляет от 8200 т у модификаций Flight I и свыше 9300 т у Flight III. Длина корабля — более 150 м, ширина — 20 м. Корабли этого класса оснащены артиллерийскими и ракетными установками, зенитной артиллерией, а также минно-торпедным вооружением. Кроме того, каждый из эсминцев может нести один или два вертолёта (в зависимости от поколения, к которому принадлежит тот или иной корабль). ВМС США имеют на вооружении уже более 70 кораблей этого типа.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
F-35
Zumwalt
Компании
HII
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