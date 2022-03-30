Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW

Широко разрекламированный в украинских средствах массовой информации шведско-британский противотанковый комплекс NLAW оказался не таким совершенным и универсальным, как его пытались представить.

Несмотря на то, что вооруженным формированиям были поставлены тысячи единиц такого оружия, реальные успехи подтверждены всего лишь в паре случаев.

На деле же националисты просто бросают его на позициях, или же попытки его применения заканчиваются провалом. Например таким, как в появившемся в минувший понедельник видеоролике.

Боевики пытались поразить двигавшийся по одной из улиц Мариуполя основной боевой танк Т-72БМ образца 1989 года. Главное его отличие от первоначальной версии "бэшки" заключается в наличии встроенной динамической защиты "Контакт-5", установленной не только лобовых частях башни и корпуса, но и на крыше боевого отделения.

Пользуясь тем, что конструкция NLAW позволяет применять его из довольно-таки небольших помещений, националист произвел запуск ракеты в верхнюю часть кормы башни. Произошел небольшой взрыв, повредивший установленную 12,7-мм зенитную пулеметную установку НСВТ "Утес". Однако, судя по всему, боевая машина не получила фатальных повреждений, которые могли бы привести к ее уничтожению: "семьдесят второй" продолжил двигаться вперед.

Этот случай широко обсуждается в социальных сетях, кто-то отмечает, что из-за низкой квалификации стрелка и относительно близкого расстояния (менее двадцати метров) у боеприпаса не произошло взведение взрывателя, другие говорят, что из-за неправильного хранения ПТУР вышла из строя, третьи предполагают, что англичане изначально отправили ВСУ неисправное оружие с просроченными сроками хранения.

Кто прав, достоверно установить трудно, но то, что страны НАТО сплавляют на Украину различный оружейный хлам - известный факт. Из последних случаев можно вспомнить поставку из ФРГ давно устаревшего переносного зенитного ракетного комплекса "Стрела".

Алексей Моисеев