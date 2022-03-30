Войти
Российская газета

MW: Пренебрежение модернизацией сделало ВВС Украины небоеспособными

247
0
0
Источник изображения: Airwolfhound/Wikimedia.org

28 марта российские войска сбили сразу пять самолетов ВВС Украины: четыре бомбардировщика Су-24 и истребитель Су-27. Потери авиации украинской эксперты относят к недостаткам подготовки вооруженных сил страны. Пренебрежение модернизацией ограничило боеспособность самолетов ВСУ, пишет MilitaryWatch Magazine.

Су-27 - элитный истребитель ВВС Украины, машина с выдающимися летными и боевыми характеристиками. К началу боевых действия страна подошла с обширным парком из примерно 35 машин, прошедших несколько модернизаций в конце прошлого века и адаптированных к нанесению ударов по земле. Однако, как показала практика, для ведения воздушных боев с серьезным противником они уже не годятся. Сказывается и отсутствие современных боеприпасов класса "воздух-воздух".

По крайней мере один истребитель был сбит российским зенитным комплексом С-400, еще четыре погибли в боях с российскими Су-35. Один украинский Су-27 в первые часы боевых действий сбежал в Румынию. Новые потери связаны с тем, что Россия окончательно взяла под контроль воздушное пространство Украины, а в придачу к дальнобойным С-400 участвующие в операции войска прикрывают мобильные и чрезвычайно эффективные зенитные системы "Бук-М3".

Возможно, Су-27 сопровождал бомбардировщики на задание и погиб вместе с ними, предполагает издание. Тяжелые потери Украины в воздухе также связаны с окружением и зачисткой войсками РФ и ДНР-ЛНР ключевого города на юге страны, Мариуполя.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Румыния
Украина
Продукция
Бук-M3
С-400 Триумф
Су-24
Су-27
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
15.09.2021
Торговец пушками
22.02.2021
"Они уже перебрасывают корабли и самолеты": что происходит в Черном море
21.03.2019
Newsweek (США): Россия запускает ракеты у границ стран НАТО, а в СМИ появляются противоречивые сообщения о размещении ядерных бомбардировщиков
23.03.2016
Модель «неизбежного»
31.03.2014
Белорусское небо будет под защитой
19.03.2012
7 авиабаз, 28 модернизированных аэродромов и новейшие самолеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 01:53
  • 1
Шойгу назвал новый самолёт-радар А-100 носителем модернизационного потенциала на несколько десятилетий вперёд
  • 30.03 01:47
  • 1
Американская пресса со ссылкой на Пентагон: Применение ракет ВС РФ на Украине побило рекорды США
  • 30.03 01:39
  • 20967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.03 01:34
  • 1
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 30.03 00:08
  • 3
Патрушев заявил, что у России нет цели сменить власть на Украине
  • 29.03 22:45
  • 2
ВКС РФ сбили за сутки пять самолетов украинских ВВС
  • 29.03 20:37
  • 28
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 29.03 15:54
  • 132
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 29.03 15:52
  • 14
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 29.03 15:00
  • 46
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 29.03 12:37
  • 3
Импортозамещенная версия российского самолета МС-21 выйдет в серийное производство с 2024 года
  • 29.03 12:07
  • 1
В России созданы радиационно-стойкие микросхемы для робототехники и космоса
  • 29.03 11:27
  • 6
Onet: Россия осталась одна. Китай ее бросит
  • 29.03 05:44
  • 1
Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию
  • 29.03 03:39
  • 1
Основные задачи первого этапа операции на Украине успешно выполнены