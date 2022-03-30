МО РФ: Противник минирует при отходе дома, машины и брошенную бронетехнику

Министерство обороны России опубликовало видеокадры, запечатлевшие работу военнослужащих подразделений инженерных войск по обнаружению взрывоопасных предметов в ходе военной спецоперации на Украине. Разминирование на видео ведется в населенных пунктах Черниговской области.

При этом работать инженерным войскам приходится с различными видами боеприпасов, как окончательно снаряженными, так и брошенными. "Стараемся все обнаруженные боеприпасы максимально вывезти подальше от жилых районов. Чтобы не тревожить местных жителей. И уничтожаем непосредственно уже в специально отведенных для этого местах", - рассказал командир группы разминирования Дмитрий.

По словам наших военных, противник минирует при отходе абсолютно все. Минируют как дома, машины, так и брошенную бронетехнику. При этом те, кто минирует технику, дома, подъезды, дороги, явно имеют достаточно опыта, поскольку все выглядит, как и в Сирии. "Уже сталкивались с заминированной бронетехникой, где все люки поставлены на неизвлекаемость. То есть обезвредить их практически нельзя. Это делается для того, чтобы поразить как можно больше личного состава и нанести ущерб нашим ребятам", - рассказал один из военнослужащих военной полиции Денис.

Еще один военный полицейский Максим рассказал про поиск мин с помощью служебных собак. "Ее нос - рабочий орган, лучше собачьего носа еще ничего не придумали. Любой взрывоопасный предмет, в котором есть взрывчатые вещества, такие как тротил, ТЭН, гексоген, а также селитра (используется в самодельных взрывных устройствах), собака найдет по запаху. Причем даже те, которые зарыты в землю сантиметров на 15", - отметил военнослужащий.

Иван Петров