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Военное обозрение

Американская пресса со ссылкой на Пентагон: Применение ракет ВС РФ на Украине побило рекорды США

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Источник изображения: topwar.ru

В США ежедневно отслеживают количество ракетных пусков, которые были произведены российскими войсками в ходе проведения спецоперации на Украине. Как отмечается, данный показатель давно достиг «невероятных значений» и продолжает расти, побив все рекорды военных кампаний США, – и это при том, что американская армия традиционно руководствуется при проведении масштабных боевых действий доктриной массированного ракетного удара.

Рекорды США побиты

Данная информация публикуется ежедневно по нарастающей на двух ресурсах – на твиттер-аккаунте исследовательской организации CSIS и репортёра издания CNBC Аманды Масиас, которые ссылаются на данные Пентагона. Их показатели применения ракет не особо разнятся: свыше 1300 и 1200 пусков соответственно по состоянию на 28 и 24 марта.

Речь идёт о нанесении ударов крылатыми, баллистическими и с недавнего времени гиперзвуковыми ракетами: «Калибр» с морских носителей, Х-101 и «Кинжал» воздушного базирования, 9М723 и 9М728 с ОТРК «Искандер-М», «Оникс» или «Яхонт» с берегового самоходного комплекса «Бастион-П».

Как указывается на ЖЖ-ресурсе Altyn73, применение Россией ракет в ходе украинского кризиса давно побило все рекорды США: при проведении операции «Буря в пустыне» 1991 года (Ирак) американская коалиция использовала 297 крылатых ракет морского и воздушного базирования, «Лис пустыни» 1998 года (Ирак) – свыше 400, «Союзная сила» 1999 года (Югославия) – более 300, «Рассвет Одиссея» 2011 года (Ливия) – свыше 400.

Источник изображения: topwar.ru

Пентагон в растерянности

Минобороны США явно не ожидало, что российские войска имеют столь большой арсенал крылатых и баллистических ракет, главным образом «Калибров». Сначала в Пентагоне заявляли, что ракеты данного типа должны закончиться к 20 марта. Теперь уже сообщается, что ВС РФ израсходовали половину их запасов. Но это не точно...

Арсенал крылатых ракет [ВС РФ] будет большим, но не бездонным. Они [российские военные] должны осторожно выбирать себе цели

- указывал до начала проведения спецоперации на Украине один из «экспертов» исследовательского центра RUSI при Минобороны Британии, ссылаясь на некий секретный доклад о выпуске в РФ в 2018 году всего 180 «Калибров».

Теперь Пентагон кинулся в другую крайность, заявляя, как поясняется в издании Reuters, что российские КР демонстрируют крайне низкую эффективность:

Частота отказов некоторых ракет в зависимости от их типов превышает 50%, а у некоторых доходит до 60%.

На каком основании сделан такой вывод, конечно же, не сообщается.

Вслед за этим западные «эксперты» на страницах издания Forbes бросились критиковать ракетный арсенал ВС РФ за «ненадлежащее хранение», которое якобы сказывается на боевом применении оружия:

Ракеты или не запускаются, или проходят мимо цели, или не детонируют при контакте.

Это информация от Зеленского? Или Арестовича?..

Отмечается, что российская оборонная промышленность крайне зависима от западной электроники, что в условиях санкций якобы не позволит найти соответствующую начинку для производства новых ракет (хотя тут же оговаривается, что компьютерные чипы могут быть поставлены Китаем). Якобы по этой причине в ход пошли корректируемые артиллерийские снаряды [«Краснополь»] и гиперзвуковые ракеты «Кинжал», «которые бьют по малозначимым целям типа нефтебазы»; ожидается даже применение химического оружия на фоне исчерпания запасов КР.

С каких пор нефтебазы, снабжающие топливом ВСУ, вдруг надо считать малозначимыми целями?

Несмотря на все «прогнозы» Пентагона и западных «экспертов», российские войска продолжают использовать ракеты для подавления боевых порядков и инфраструктуры противника, приближая день его капитуляции.

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1 комментарий
№1
30.03.2022 01:47
Цитата, q
Частота отказов некоторых ракет в зависимости от их типов превышает 50%, а у некоторых доходит до 60%.
А и вправду почему столько ракет выпустили, а нефтебазы и склады вооружений до сих пор не все уничтожены? Либо у хохлов ПВО отменное, либо ракеты так себе.
+1
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