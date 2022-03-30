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Российская газета

Две советские подлодки вошли в пятерку лучших субмарин холодной войны

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Источник изображения: US Navy/ wikimedia.org

Две советские подводные лодки вошли в пятерку лучших субмарин времен холодной войны. Рейтинг составило издание 19FortyFive.

Это подлодки проекта 949 "Гранит", по классификации НАТО - Oscar. Они могли наносить удары по авианосным группам ракетами П-700 "Гранит" с дальностью до 300 миль. Эти субмарины имели подводное водоизмещение в 22500 тонн, могли развивать скорость в подводном положении в 32 узла, несли 24 ракеты "Гранит" и торпедное вооружение. Они создавали серьезные проблемы для НАТО и США.

Еще одна советская подводная лодка времен холодной войны попала в рейтинг издания. Это "Щука-Б" (по обозначению НАТО - Akula). Имея надводное водоизмещение в восемь тысяч тонн, она могла опережать и превосходить по вооружению американские субмарины, развивая скорость до 35 узлов, и нести большое количество торпед и крылатых ракет. 19FortyFive отмечает: Благодаря стальному корпусу субмарины смогли добиться экономии затраченных средств при улучшении боевых возможностей. Это редкое достижение для современных систем вооружения, подчеркивает издание. Подлодки этого проекта до сих пор несут службу.

Кроме двух советских субмарин в пятерку попали американские подлодки класса Permit, британские Swiftsure и немецкие Type 209.


Светлана Цыганкова

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Страны
США
Проекты
NATO
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