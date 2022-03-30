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Российская газета

Украинские снайперы применяли запрещенные экспансивные пули в Донбассе

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Источник изображения: rg.ru


В боях за город Марьинка бойцы народной милиции ДНР ликвидировали украинского снайпера, вооруженного новейшей винтовкой UKROP UAR-10.

При стрельбе боевик Нацгвардии использовал запрещенные международной конвенцией боеприпасы "дум-дум".

При обследовании места боестолкновения кроме винтовки были найдены патроны калибра 7,62 х 51мм с экспансивными пулями.

По словам представителя НМ ДНР Олега Никитина, данные пули "разворачиваются" при попадании в цель. Пули "дум-дум" предназначены для охоты на крупного зверя - лося или оленя (весом 150-300 килограммов), и у человека вызывают тяжелейшие ранения даже при попадании в конечности.

"Данные патроны запрещены к применению", - сказал представитель ДНР.

Напомним, что полуавтоматическая снайперская винтовка UAR-10 разработана на основе американской винтовки AR-10. Оружие создано под патрон НАТО 7,62х51 мм и предназначено для замены советских винтовок СВД в частях Национальной гвардии МВД Украины.

Винтовка UR-10 оснащается хромированным стволом с ресурсом до 7000 выстрелов. Заявленная дальность прицельной стрельбы составляет 1200 метров, скорострельность - 21 выстрел в минуту.

Длина винтовки составляет от 103 до 124 сантиметров, масса - около пяти килограммов.


Николай Грищенко

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