19FortyFive назвал пять способов уничтожения авианосцев ВМС США

Авианосцы являются ключевым элементом надводного флота и даже инструментом геополитического влияния. Есть несколько способов уничтожить современный авианосец даже с учетом имеющихся у него средств защиты.

Пять способов перечислил Роберт Фарли, обозреватель портала 19FortyFive. Первая угроза - это подводный беспилотный аппарат. Возможности обычной субмарины ограничиваются рисками для экипажа. У беспилотников такой проблемы нет: они могут начинать атаку в любой подходящий момент, не задумываясь о путях отступления. И они будут эффективны даже при сравнительно небольшом количестве вооружения.

Второй способ доставить массу неприятностей авианосцу - это кибератаки. Цифровая система включает в себя не только оснащение самого корабля, но и внушительной авиагруппы. Сети хорошо защищены, но их нельзя назвать неуязвимыми. Кибератаки в теории могут "ослепить" авианосец, затрудняя выполнение им боевых задач, а также раскрыть его местонахождение, что сделает его уязвимым для различных атак. Еще один вариант- вывести из строя ключевые системы корабля, что сделает его неспособным к обороне.

Третий способ касается беспилотных летательных аппаратов. Современные пилотируемые самолеты сталкиваются с теми же рисками для экипажа, что и подводные лодки. Наличие средств ПВО делает атаку с воздуха самоубийством. Крылатые ракеты увеличивают дальность воздействия, но ПВО все равно представляет большую проблему. Беспилотники обладают большей гибкостью при преодолении систем ПВО, поскольку им не нужно беспокоиться о сохранности экипажа. И они могут использовать оружие различной дальности.

Четвертую опасность для авианосцев представляют гиперзвуковые ракеты. Их практически невозможно поразить, они сочетают в себе опасность баллистических и крылатых ракет и способны нанести огромный урон кораблю вплоть до полного его уничтожения.

Пятый способ - это космическое оружие. Спутники, оснащенные любым видом кинетического оружия, могут идентифицировать авианосцы и наносить точные удар, пишет 19FortyFive.

Майя Бирюкова