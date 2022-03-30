Россия запатентовала новую версию вертолета Ми-24

Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова запатентовал облик глубоко модернизированного вертолета Ми-24П.

Транспортно-боевая машина предназначена для перевозки грузов, десанта и его огневого прикрытия, решения боевых задач в любое время, пишет ТАСС со ссылкой на описание изобретения, опубликованное Роспатентом. Согласно документу, предложенные технические решения позволят повысить надежность, живучесть и боевую эффективность вертолета за счет применения бортового вооружения в любое время суток и других нововведений.

Обновленный Ми-24 предлагается оснастить цифровыми пилотажно-навигационным и обзорно-прицельным комплексами с возможностью круглосуточной работы и наведения управляемых ракет. Появится бортовой комплекс обороны с датчиками внешних угроз, установленными на наружных консолях крыла. Для противодействия ПЗРК в состав бортового оборудования введена установка отстрела тепловых ловушек.

Предусмотрено использование экипажем очков ночного видения с использованием специального покрытия на шкалах, указателях и других элементах визуализации в кабине. Также все внешнее светотехническое оборудование получит дополнительный режим, видимый только в приборы ночного видения.

За живучесть на поле боя и огневую мощь Ми-24 получил в войсках прозвище "летающая БМП". За характерный силуэт летчики прозвали его "Крокодилом". Ми-24П - самая свежая боевая модификация (выпускалась в 1981-1989 годах) с 30-мм двуствольной пушкой, размещенной неподвижно.

В 2017 году КБ Миля представило проект глубокой модернизации машины с возможностью применять управляемые ракеты, оптико-локационной станцией обнаружения целей и радаром с АФАР.

Антон Валагин