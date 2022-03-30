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Российская газета

Опубликованы кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ми-28

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Источник изображения: rg.ru


Ударные вертолеты Ми-28Н и Ми-28УБ ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ управляемыми ракетами. Пуски высокоточного оружия происходили с дистанции пять километров.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, атаки машины армейской авиации производили парами.

Снабженные надвтулочными радарами вертолеты Ми-28УБ производили разведку целей. Полученные данные передавались на ударную машину, которая за счет лучшей маневренности и скорости вела огонь по бронетехнике противника.

"Результат поражения целей фиксировался средствами объективного контроля", - подчеркнули в Минобороне РФ.

Главное отличие "Ночного охотника" с индексом " УБ" от классического - это двойная система управления. Она позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора.

Кроме того, Ми-28УБ оснащен интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, что позволяет передавать координаты целей другим вертолетам, а также на наземные и воздушные командные пункты. На вооружении вертолета стоят противотанковые управляемые ракеты "Атака" и "Вихрь-М" с дальностью действия 9-10 километров.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Продукция
МИ-28
Ми-28Н
Ми-28УБ
Компании
Минoбороны РФ
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