SpaceX прекратила выпуск пилотируемых космических кораблей Dragon

Многоразовый пилотируемый корабль SpaceX Crew Dragon Endurance (С210) на ракете Falcon 9 установлен на стартовом столе LC39A в Космическом центре Кеннеди. Фото сделано 28 октября 2021 года перед запуском миссии Crew-3, которая доставила на МКС экипаж 66-й экспедиции.

Решение было ожидаемым для тех, кто давно следит за деятельностью компании. Но даже многих фанатов космонавтики, которые не слишком углублялись в стратегию развития SpaceX, эта новость застала врасплох. Производство кораблей Dragon завершилось, и теперь все полеты будут выполнять на уже созданном флоте из четырех многоразовых пассажирских капсул.

Об окончании выпуска Dragon президент SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) сообщила агентству Reuters вчера вечером, 28 марта. По ее словам, производство ряда узлов и деталей продолжится для нужд послеполетного технического обслуживания. Но основные силы команды, работавшей над Crew Dragon, теперь сфокусируются на корабле следующего поколения — Starship.

О судьбе «родственной» капсулы — грузового Dragon — Гвинн ничего не сказала. На сегодня их построено всего два, оба стабильно используются для пополнения запасов Международной космической станции.

Сейчас космический флот SpaceX насчитывает шесть капсул Dragon второго поколения: пара Cargo и четыре Crew. Этого более чем достаточно для выполнения всех текущих и запланированных контрактов. Подготовка Dragon к повторному полету занимает порядка трех-четырех месяцев, разницы между пилотируемой и грузовой версиями в этом процессе практически нет. Причем технические возможности кораблей не используют полностью — вместо проектных семи кресел они сертифицированы на четырех астронавтов (больше пока не требуется).

Что интересно, из этой новости можно сделать следующий вывод: капсула C212 Freedom готова и проходит тестирование. Официально о завершении ее сборки компания пока не сообщала. Первая миссия, которая предстоит этому кораблю, намечена на апрель (Crew-4). Во время нее на МКС доставят четырех астронавтов для выполнения 67-й и 68-й экспедиций на орбитальной лаборатории.

Есть еще один момент, важный для фанатов, аналитиков и работников аэрокосмической отрасли, содержащийся в этом коротком сообщении Шотвелл. Получается, работы над пилотируемой версией корабля Starship переходят из предварительной — теоретической — в практическую плоскость. Делать выводы о сроках разработки всей полностью многоразовой ракетно-космической системы следующего поколения рано. Сейчас ее первый орбитальный запуск снова под вопросом.

Напомним, испытательный старт прототипа Starship поначалу ожидался в конце лета или осенью 2021 года, но одобрение регуляторов заставило ждать. Сначала экспертиза Федерального управления гражданской авиации США (FAA) затянулась более чем на месяц по сравнению с заявленными сроками, затем подведение ее итогов вовсе перенесли на весну 2022-го. Тем временем SpaceX не теряла времени зря и, пока разрешение на полет не получено, продолжала работу по программе.

Сейчас известно, что на орбиту полетит уже новый прототип, причем ему предстоит даже вывести тестовую полезную нагрузку (пакет спутников Starlink). Более того, оснащаться эта предварительная версия Starship будет следующим поколением двигателей Raptor. Производство первой версии завершилось после порядка 200 выпущенных единиц, почти все из которых использовались в наземных стендовых или атмосферных летных испытаниях.