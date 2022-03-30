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Российская газета

Ударные вертолеты Ми-28 уничтожили бронетехнику ВСУ управляемыми ракетами

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Ударные вертолеты Ми-28н и Ми-28УБ ВКС России уничтожили бронетехнику украинских войск управляемыми ракетами. Кадры ударов по объектам ВСУ опубликовало Минобороны России.

Вертолеты наносили авиаудар парами с дистанции до 5 километров. Результат уничтожения бронетехники фиксировался средствами объективного контроля.

Вертолеты при специальной военной операции сопровождают военные колонны, уничтожают бронетехнику, доставляют десант, военные грузы, а также выполняют авиационную поддержку подразделений.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МИ-28
Ми-28УБ
Компании
Минoбороны РФ
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