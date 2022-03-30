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Российская газета

Российские ПВО сбили 3 украинских беспилотника в районе Чернобаевки

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Средства противовоздушной обороны ВКС России за ночь уничтожили 3 украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Чернобаевка. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 123 самолета и 74 вертолета, а также 311 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, наши войска уничтожили 1738 танков и других боевых бронированных машин, 181 установку реактивных систем залпового огня, 726 орудий и минометов, а также 1592 военных автомобилей.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
БПЛА
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