Шойгу назвал освобождение Донбасса главной целью спецоперации на Украине

Российская армия сейчас сосредотачивает основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса. Об этом заявил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что Вооруженным силам Украины нанесен существенный урон и в целом основные задачи специальной военной операции выполнены. По словам Шойгу, сейчас наша армия на Украине завоевала господство в воздухе. Уничтожены практически все военно-воздушные силы и система ПВО.

Министр отметил, что из 152 самолетов, стоявших на вооружении украинской армии до начала операции, уничтожены 123. Из 149 вертолетов уничтожено 77, а из 180-ти зенитно-ракетных комплексов большой и средней дальности - 152.

Кроме того, по словам Шойгу, перестал существовать военный флот Украины. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск.

Александр Степанов