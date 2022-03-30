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Российская газета

Шойгу назвал освобождение Донбасса главной целью спецоперации на Украине

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Источник изображения: rg.ru

Российская армия сейчас сосредотачивает основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса. Об этом заявил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.


Он подчеркнул, что Вооруженным силам Украины нанесен существенный урон и в целом основные задачи специальной военной операции выполнены. По словам Шойгу, сейчас наша армия на Украине завоевала господство в воздухе. Уничтожены практически все военно-воздушные силы и система ПВО.

Министр отметил, что из 152 самолетов, стоявших на вооружении украинской армии до начала операции, уничтожены 123. Из 149 вертолетов уничтожено 77, а из 180-ти зенитно-ракетных комплексов большой и средней дальности - 152.

Кроме того, по словам Шойгу, перестал существовать военный флот Украины. Значительные потери понесли все соединения сухопутных и десантно-штурмовых войск.


Александр Степанов

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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