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ЦАМТО

Goa Shipyard построит новые патрульные катера для Береговой охраны Индии

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Логотип GSL
Логотип судостроительной компании Goa Shipyard Limited - GSL.
Источник изображения: https://www.indiawidejobs.com/

ЦАМТО, 29 марта. Минобороны Индии 28 марта объявило о подписании с компаний Goa Shipyard Limited (GSL) контракта на строительство 8 скоростных патрульных катеров для Береговой охраны страны.

Общая стоимость проекта составляет 473 кроров рупий. Катера будут спроектированы, разработаны и построены компанией GSL в категории "Cпроектированное, разработанное и произведенное в Индии" (IDDM – Indigenously Designed Developed and Manufactured) "Процедуры закупки продукции оборонного назначения 2020 года".

Все восемь скоростных патрульных катеров будут размещены вдоль побережья Индии с возможностью работы на мелководье и обеспечения безопасности вдоль береговой линии.

Как заявлено, контракт будет способствовать дальнейшему развитию индийской судостроительной промышленности в соответствии с инициативой "Aatmanirbhar Bharat" правительства Индии и позволит создать дополнительные рабочие места в секторе судостроения. Большая часть оборудования и систем будет закупаться у индийских производителей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
GSL
Проекты
2020-й год
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