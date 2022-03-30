Goa Shipyard построит новые патрульные катера для Береговой охраны Индии

ЦАМТО, 29 марта. Минобороны Индии 28 марта объявило о подписании с компаний Goa Shipyard Limited (GSL) контракта на строительство 8 скоростных патрульных катеров для Береговой охраны страны.

Общая стоимость проекта составляет 473 кроров рупий. Катера будут спроектированы, разработаны и построены компанией GSL в категории "Cпроектированное, разработанное и произведенное в Индии" (IDDM – Indigenously Designed Developed and Manufactured) "Процедуры закупки продукции оборонного назначения 2020 года".

Все восемь скоростных патрульных катеров будут размещены вдоль побережья Индии с возможностью работы на мелководье и обеспечения безопасности вдоль береговой линии.

Как заявлено, контракт будет способствовать дальнейшему развитию индийской судостроительной промышленности в соответствии с инициативой "Aatmanirbhar Bharat" правительства Индии и позволит создать дополнительные рабочие места в секторе судостроения. Большая часть оборудования и систем будет закупаться у индийских производителей.