Крылатыми ракетами уничтожена крупная база горючего в Ровенской области

Вооруженные силы РФ уничтожили высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования крупную топливную базу неподалеку от поселка Клевань Ровенской области. Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, с уничтоженного объекта велись поставки горючего для военной техники ВСУ в пригороды Киева.

Кроме того, генерал отметил, что за ночь оперативно-тактическая авиация уничтожила 68 украинских военных объектов. Под удары авиации попали в том числе, три пункта управления, Зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1" и "Оса".

Александр Степанов