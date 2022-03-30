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Российская газета

Шойгу: Готовы отреагировать в случае поставок странами НАТО оружия на Украину

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В Москве внимательно отслеживают заявления лидеров стран НАТО, касающиеся поставок самолетов и систем ПВО на Украину. Об этом во вторник на селекторном совещании в Минобороны сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, российские военные не только следят за заявлениями, но и в случае их реализации готовы "адекватно отреагировать".

Глава российского военного ведомства назвал безответственной позицию Запада относительно поставок на Украину летального оружия. Поскольку бесконтрольная раздача населению и наемникам оружия, по словам Сергея Шойгу, только усугубляет ситуацию, а в дальнейшем и вовсе может создать угрозу для самих европейцев.

"Более того последствия бездумного применения отдельных вооружений украинскими военными уже проявляются в различных регионах. В Черном море создана реальная угроза гражданскому судоходству. Турецкие военные обезвредили 2 морские мины у берегов Румынии и пролива Босфор", - отметил военачальник.


Иван Петров

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Румыния
Турция
Украина
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
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