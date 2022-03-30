Шойгу назвал новый самолёт-радар А-100 носителем модернизационного потенциала на несколько десятилетий вперёд

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-100, который создаёт концерн "Вега", обеспечит долгосрочную базу для модернизации российских боевых систем этого типа, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Данный самолёт воплощает в себе самые передовые идеи в области радиолокации, на десятилетия вперёд обеспечивает базу для модернизации отечественных систем дальнего радиолокационного обнаружения", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.

Работа по созданию самолёта А-100 ведется кооперацией предприятий, возглавляемой АО "Концерн "Вега" и ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева". Он создаётся в рамках гособоронзаказа на выполнение опытно-конструкторской работы "Премьер-476" и придет на смену авиационным комплексам А-50 и А-50У.

В начале февраля генеральный конструктор концерна "Вега", член-корреспондент РАН Владимир Верба заявил, что начался важный этап испытаний А-100 - авиационного комплекса, в котором воплощены самые передовые разработки. "В течение 2022 года мы планируем завершить цикл предварительных летных испытаний и передать комплекс на государственные совместные испытания", - сказал тогда Верба.

Реализация проекта по созданию многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения (МАК РЛДН) А-100 продолжается, но с задержкой, сообщил ранее в интервью "Интерфаксу" первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов.

"В 2021 году начались предварительные испытания самолёта, основные характеристики будут проверены в ходе первого этапа государственных испытаний в 2023 году. Невыполнение предприятиями-соисполнителями взятых обязательств по разработке бортовой энергетической установки (разработчик - ПАО "НПП "Аэросила", г. Ступино) и бортового комплекса обороны (разработчик АО "ЦНИРТИ им. академика А.И.Берга), привело к затягиванию сроков исполнения государственного контракта в целом", - сказал Ельчанинов.

По его словам, из-за задержки и в целом сложности проекта госиспытания пройдут в несколько этапов.

Первый полёт многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения А-100 состоялся в ноябре 2017 года.