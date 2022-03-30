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Военное обозрение

Завершены испытания на прочность элемента крыла самолета МС-21 из отечественных композитов

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Доставленная на Иркутский авиационный завод - филиал ПАО "Корпорация "Иркут" консоль крыла самолёта МС-21-300, изготовленная из российских композиционных материалов, май 2021 года
Доставленная на Иркутский авиационный завод - филиал ПАО "Корпорация "Иркут" консоль крыла самолёта МС-21-300, изготовленная из российских композиционных материалов, май 2021 года.
Источник изображения: АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Источник изображения: topwar.ru

Из-за отказа западных поставщиков продавать в Россию свою продукцию в связи с санкциями композитные материалы для отечественного авиастроения теперь активно разрабатываются силами специалистов отрасли совместно с учеными МГУ и госкорпорации «Росатом». Недавно были успешно завершены испытания на прочность элемента крыла самолета МС-21 из отечественных композитов.

Об этом сообщается в пресс-службе государственной корпорации «Ростех».

Данный этап статических испытаний проводили сотрудники входящей в госкорпорацию Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в сотрудничестве с представителями института ЦАГИ имени Жуковского. Испытывался кессон крыла, изготовленный из российских полимерных композитов.

Элемент подвергался нагрузкам, намного превосходящим максимально вероятные при эксплуатации самолета. Считается допустимым, если испытываемый элемент способен выдерживать расчетную нагрузку, которая на пятьдесят процентов выше эксплуатационной. Кессон удалось разрушить только после превышения расчетного показателя.

Ранее 21 декабря прошлого года был поднят в воздух авиалайнер МС-21-300, крыло которого было изготовлено из российских материалов. До этого проводилась серия наземных испытаний.

Источник изображения: topwar.ru

Из-за санкций, введенных Западом, предполагается вкладывать больше средств и усилий в развитие отечественного гражданского авиастроения в России.

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Страны
Россия
Компании
ОАК
Росатом
Ростех
ЦАГИ
Проекты
МС-21
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