Численность регулярной армии США в 2023 году может стать минимальной с 1940 года

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Военный бюджет США на 2023 год может оставить численность американской армии на самом низком уровне с 1940 года. Если проект, предложенный администрацией Байдена, будет принят Конгрессом, то уже в следующем году в регулярной армии США будут служить всего 473 000 бойцов. Такого показателя не наблюдалось более 80 лет.

Стоит отметить, что после окончания холодной войны пик сокращения американских войск пришелся на 1999 год. Но даже в то время численность регулярной армии в США составляла 478 000 человек.

Предложенный накануне администрацией Джозефа Байдена проект предусматривает сокращение регулярной армии с текущих 485 тыс. до 473 тыс. человек. Численность национальной гвардии США останется в текущих рамках: 336 500 действующих бойцов и 189 500 резервистов.

Общая же численность вооруженных сил США (включая флот) должна быть уменьшена до 998 500 солдат. По этому поводу многие эксперты отмечают, что уже давно не наблюдалась ситуация, когда в американских войсках несли службу менее 1 млн. человек.

Со слов представителей Пентагона, вышеупомянутые меры по сокращению армии вызваны не дефицитом бюджетных средств. Причина, с их слов, заключается в трудностях, связанных с набором на службу «качественных» военных.

При этом сообщается, что численность регулярной армии, согласно плану военного руководства, снова вырастет до 485 000 человек уже в ближайшие 5 лет. Однако это будут более «боеспособные» войска. Откуда они в таком случае возьмутся, в администрации США не говорят.

Армейское рекрутинговое командование (USAREC) якобы уже внедряет определенные нововведения в свою стратегию набора персонала. Пока не ясно, принесет ли данный подход ожидаемый результат, но уже очевидно, что сейчас американская армия переживает серьезный кризис.