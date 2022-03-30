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Ядерное оружие и военный потенциал: концептуальное и практическое измерение

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Аналитические издания Центра анализа стратегий и технологий на конференции "Огарковские чтения"
Аналитические издания Центра анализа стратегий и технологий на конференции "Огарковские чтения".
Источник изображения: ЦАСТ

Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) напоминает о том, что в октябре каждого года в Москве проходит конференция "Огарковские чтения", посвященная памяти яркого русского военного мыслителя второй половины XX века, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1977-1984) маршала Николая Васильевича Огаркова. Блог bmpd представляет вашему вниманию доклад научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрия Стефановича на тему "Ядерное оружие и военный потенциал: концептуальное и практическое измерение" (2020 год).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ЯО
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