Политика (Сербия): "Американский мир" уходит в прошлое

Российская военная спецоперация на Украине крепко встряхнула США, пишет "Политика". Пошла первая большая трещина по плану Вашингтона военными средствами оттеснить евразийского гиганта. США и их союзники по НАТО слишком поспешили укорениться на российских рубежах. Все идет к тому, что американское доминирование закончится на Украине.

Российская военная спецоперация на Украине неплохо встряхнула Соединенные Штаты Америки. Пошла первая большая трещина по плану Вашингтона военными средствами оттеснить евразийского гиганта. США приступили к его реализации еще в 90-х годах прошлого века непосредственно после распада Варшавского договора, а затем и Советского Союза. Однако, как оказалось, США и союзники по НАТО слишком поспешили укорениться на российских рубежах. Они начали с Балкан, продолжили в Грузии, потом недавно предприняли попытку в Казахстане, а закончат, скорее всего, на Украине.

Я напомню, что после окончания Второй мировой войны США, как одна из стран-победительниц, взяли под свое "крыло" почти весь западный мир, создав Pax Americana (с лат. "Американский мир"). Этот термин означает полное американское доминирование в промышленной, военной и социальной сферах и введен по аналогии с другими историческими ситуациями: Pax Romana (с конца I века до н. э. и до конца II века) и Pax Britannica(1815 — 1914, период доминирования Британской империи).

В период американского превосходства войн между западными странами не было. Вместо этого, милитаристскую фрустрацию лечили в Южной Америке, Африке, Азии, на Ближнем Востоке, совершая прямые агрессии, разжигая локальные гражданские конфликты, в которые затем власть предержащие вмешивались в качестве неприкосновенного арбитра. Разумеется, с большой выгодой для себя.

Но им хотелось больше. США стремились к глобальному доминированию и контролю над всеми мировыми богатствами. Условия для этой были созданы в момент, когда мир накрыла медиа-сеть, когда доступ в интернет стал столь же важен, как и трехразовое питание, а может, еще важнее. Информация, а с ней и дезинформация превратились в оружие более смертоносное, чем ядерное. Причем никакого контроля над ним нет.

В этом США снова опередили всех. Была создана атмосфера, в которой правда исходила только от одного центра — из Вашингтона. Все остальное не только ставилось под сомнение, но и прямо объявлялось ложью, какими бы ни были доказательства. Многое приходилось замалчивать или скрывать. Вспомним лишь, например, сбитый американский "невидимый" самолет во время агрессии против Сербии, о чем в Америке долго разрешалось говорить лишь "вполголоса".

Сегодня мы свидетели "особого информационного толкования" войны на Украине, хода ее событий, масштабов и последствий боевых действий. Одна правда приходит с мест боев, а другая — от многочисленных аналитиков, восседающих в телевизионных студиях. Вообще кажется, что никого не интересует судьба украинцев, которые каждый день выживают под взрывами. Важнее, что обо всем этом думают эксперты и "эксперты". Та же ситуация и в печати.

Что особенно характерно, лексикон, которым они пользуются в подобных анализах, какой угодно, но только не академический. При явной нехватке настоящих козырей на участников этой ужасной войны предпочитают лепить самые неприглядные ярлыки. К сожалению, этим без стеснения занимаются и авторитетные политики, и первые лица некоторых государств. Информационная истерика, с которой во время агрессии НАТО столкнулись мы в Сербии, в случае Украины обрела еще больший размах.

Многие видят причины для этого в том, что украинская драма — явное напоминание всем тем, кто до сих пор был уверен, что о них позаботятся в любом военном союзе, куда они вступили добровольно или против своей воли. Решение Германии самостоятельно укреплять свои вооруженные силы многим напомнило не столь давнее прошлое. Единство на Старом континенте разрушается.

Не стоит сомневаться, что драма на востоке Европы вошла бы в более опасную фазу, если бы все зависело только от Вашингтона. Однако в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, нет согласия в том, как противодействовать России. Это вызывает волнение и даже страх. Ключевые решения затягиваются за счет санкций, направленных в основном против отдельных лиц и некоторых государственных чиновников. Как будто они ждут какого-нибудь непродуманного шага Москвы, чтобы наконец ответить оружием.

Тем временем гонениям подверглись видные русские из мира искусства, спортсмены, бизнесмены… Также под ударом американских святош недавно оказался космонавт Юрий Гагарин, человек, который 12 апреля 1961 года первым побывал в космосе. Его просто лишили всех почестей. Следующий шаг, вероятно, — включение в американские учебники "данных" о том, что первым в космосе побывал американец Джон Гленн.

"Американский мир", несомненно, уходит в прошлое. Современный мир не принимает единственную правду, из какого бы центра она ни исходила. Стремясь к как можно более тесному экономическому сотрудничеству, крупные мировые игроки как будто все больше уходят в себя. Недоверие к общему противнику вылилось в недоверие к ближайшим стратегическим партнерам. Войны в этом мире еще не закончены.

Слободан Самарджия