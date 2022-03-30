США готовы угробить всех украинцев ради победы над Россией

The American Conservative(США): стоит ли Украина ядерной войны?

Знатоки внешней политики трубят о "победе" над Россией и готовы за нее сражаться – вплоть до последнего украинца, пишет Патрик Бьюкенен. Но Путин лишь продолжил этот конфликт, считает автор, а почву для него подготовили США, двигая НАТО к границам России.

Все 70 лет существования Советского Союза Украина была неотъемлемой частью российского государства. Однако никакой угрозы Америке эта географическая и политическая реальность не представляла. Россия и Украина в составе СССР были объективной реальностью и считались угрозой – все семь десятилетий советского единства.

Однако сегодня из-за месячного конфликта между Москвой и Киевом по поводу того, кому отойдут Крым, Донбасс, а также черноморское и азовское побережье Украины, Америка оказалась как никогда близко к ядерной войне с момента кубинского ракетного кризиса 1962 года. Почему? Самое время сделать шаг назад и задуматься, что поставлено на карту.

Какую именно угрозу представляет для нас российская кампания на Украине? Неужели настолько серьезную, что мы всерьез обсуждаем военные действия, которые чреваты третьей мировой, где России ничего не стоит применить против нас ядерное оружие?

Президент России Владимир Путин неоднократно на это намекал, если НАТО вмешается в конфликт на Украине и Россия потерпит поражение – или в случае "экзистенциальной" угрозы русскому народу.

Наши элиты учат нас, что мораль велит нам вмешаться и спасти украинский народ от разрушительных боевых действий, которые уже унесли тысячи жизней. Но что послужит оправданием военной интервенции США на Украине, если не будет ни одобрения Конгресса, ни формального объявления войны?

Давайте вспомним историю. В 1933 году в Америке настал "Час либералов", а Франклин Рузвельт вскоре после инаугурации признал кровавый режим Иосифа Сталина законным правительством Советской России и провозгласил "Новый курс".

Рузвельт лично встречался с министром иностранных дел СССР Максимом Литвиновым, даже когда в стране полным ходом шел Голодомор, обрекший на гибель украинских крестьян и мелких фермеров, а также кулаков и их семей. Репортер "Нью-Йорк таймс" в Москве Уолтер Дюранти (Walter Duranty) даже получил Пулитцеровскую премию за сокрытие этого преступления века, унесшего жизни четырех миллионов человек.

Остается вопрос: в какой момент отношения между Россией и Украиной стали для США настолько принципиальными, что мы готовы начать драку с Москвой – причем, возможно, даже ядерную? Как мы до этого дошли?

А дело всё в том, что мы воспользовались нашей победой в холодной войне и расширили НАТО до самых границ России, включив в альянс целую дюжину стран Центральной и Восточной Европы. А затем принялись заманивать в НАТО еще и Украину – бывшую советскую республику с самой долгой и богатой историей с Россией-матушкой.

Таким образом Путин лишь начал этот конфликт, а почву для него подготовили США. Это мы продвинули НАТО – военный альянс, созданный в 1949 году для сдерживания России, а, если потребуется, и вооруженной борьбы с ней – на тысячи километров вперед прямо ей под нос.

В 1930-х годах на вопрос, где родился Гитлер, британка леди Астор ответила: "Версаль". На Парижской мирной конференции 1919 года, по итогам которой был заключен знаменитый Версальский мир, миллионы немцев и их земли были отторгнуты от немецкого владычества и переданы полудюжине стран по всей Европе. "Как только мы встанем на ноги, то вернем все, чего лишились", – сказал тогда генерал Ганс фон Зект (Hans von Seeckt) из Генерального штаба Германии.

Мы только и слышим, что предостережения, что если Россия применит на Украине химическое оружие, то НАТО отреагирует военным путем. Но если ни один из союзников не пострадает, то чего вдруг НАТО реагировать, если Россия нападет на Украину?

Сегодня химическое оружие объявлено вне закона, однако в свое время его применяли все ключевые участники Первой мировой – в том числе и американцы. Что же до атомного оружия, то его вообще никто кроме американцев не применял. И хотя не мы придумали бомбить целые города – это придумка англичан и немцев, – но это мы довели ковровые бомбардировки до ума на примере Кельна, Гамбурга, Берлина, Дрездена и Токио.

Украинский конфликт, который длится уже месяц, продемонстрировал выгоду ядерного оружия. Это ведь в свете нешуточной угрозы Путина США и НАТО категорически отклонили просьбу Киева о бесполетной зоне над Украиной.

И глядя, как ядерная угроза России не дала НАТО вмешаться на стороне Украины, другие страны мотают на ус: ядерный арсенал сдержит даже самые могущественные державы.

Чем дольше продлится этот конфликт, тем больше будет страданий и потерь с обеих сторон. Тысячи украинских солдат и мирных жителей уже мертвы, десять миллионов покинули свои дома, из них треть из них бежала в соседние государства Восточной Европы.

Чем дольше он продлится, тем выше шанс, что Путин прибегнет к беспорядочным бомбардировкам и артиллерийским обстрелам, чтобы сломить сопротивление, – и тем вероятнее, что война перекинется на Европу и НАТО.

Однако в нашем отечестве в 8 000 километрах от Киева, которому ничто не угрожает, нет отбоя от знатоков внешней политики, которые трубят о "победе" над путинской Россией и готовы за нее сражаться – вплоть до последнего украинца.

Патрик Бьюкенен

Патрик Бьюкенен – старший советник трех президентов США (Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана), автор книг и редактор-основатель журнала The American Conservative.

Комментарии читателей:

Zorro

Пожалуйста, перестаньте уже снабжать Киев оружием.

Matthew K

Ага, и пусть Путин снова поработит украинцев.

Mrscracker

Мне кажется, ответ на вопрос из заголовка очевиден. Кроме того, какая от этого будет польза самой Украине?

Timothy Roy

А Польша того стоит? А Румыния? А Молдавия? Словакия? Венгрия? Чехия? Австрия? Швейцария? Германия? Бельгия? Наконец, Франция? Когда вы уже наконец перестанете задавать дурацкие вопросы?

mayfly

Ну и чего ради – гарантированного взаимного уничтожения и ядерного холокоста? Ни одна страна не стоит такой гибели и экологического урона – просто потому что после этого уже нечего будет спасать. Будет лишь анархия, нищета, массовый голод и наверняка полное вымирание огромных территорий.

Поверить не могу, что люди всерьез рассматривают ядерную войну как стратегический вариант, особенно учитывая, что мы у себя в стране даже ядерной энергетики и то чураемся.

Peter Balogh

А вы, правда, думаете, что Россия нападет на все эти страны (будь то члены НАТО или нейтральные) или просто подцепили лихорадку "Россия хочет править миром"?

John E

Какая гнусная статья, сплошное оправдание русского владычества над Украиной – в том числе и при Советском Союзе!

Peter Balogh

Тебя-то кто держит? Иди воюй с русскими, если хочешь, – пожалуйста!