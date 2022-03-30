Минобороны РФ сообщило об ударе крылатыми ракетами по базе горючего в Ровенской области Украины

Москва. 29 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные применили авиационные крылатые ракеты для уничтожения крупной базы горючего в Ровенской области на северо-западе Украины.

"Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населенного пункта Клевань Ровенской области. С данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева", - сказал во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

25 марта начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской сообщил, что в ходе операции на Украине российские военные применяют авиационные крылатые ракеты большой дальности Х-101.

Конашенков заявил на брифинге во вторник, что в течение ночи российской авиацией поражены 68 военных объектов Украины.

"Среди них три пункта управления, четыре зенитных ракетных комплекса, в том числе - три "Бук-М1" и один "Оса", одна радиолокационная станция, пять установок реактивных систем залпового огня, два склада боеприпасов, три склада горюче-смазочных материалов и 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов", - сказал представитель Минобороны РФ.

Конашенков сообщил, что российскими средствами противовоздушной обороны за ночь уничтожены три украинских беспилотника в районе населенного пункта Чернобаевка.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 123 самолета и 74 вертолета, 311 беспилотных летательных аппаратов, 1738 танков и других боевых бронированных машин, 181 установка реактивных систем залпового огня, 726 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1592 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции", - сказал он.

В Стамбуле во вторник утром начались переговоры российской и украинской делегаций при участии президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана. Переговоры проходят во дворце "Долмабахче".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России санкции.

Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим, сообщил 25 марта Рудской.

"В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины, что позволяет, еще раз подчеркну, сосредоточить основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса", - сказал Рудской на брифинге 25 марта.

Рудской тогда заявил, что взято под контроль 93% территории Луганской Народной Республики и более половины территории Донецкой Народной Республики.