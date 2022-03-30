Определен порядок отсрочки от службы в армии для IT-специалистов

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о порядке отсрочки от службы в армии для IT-специалистов.

«Речь идёт о молодых людях до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее одного года. Кроме того, действие правил распространяется на специалистов со стажем менее одного года, но при условии, что они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Для получения компаниями отсрочки для своих специалистов необходимо сформировать список и направить его в Минцифры не позднее 1 мая 2022 года.

Соответствующее постановление подготовлено в рамках реализации указа президента России Владимира Путина «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации», сообщает RT.