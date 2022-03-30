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ЦАМТО

Проект бюджета США предполагает выделение Украине 682 млн. долл. в 2023 году

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Флаги США и Украины. Источник: glavred.info.

ЦАМТО, 29 марта. Проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение 682 млн. долл. в качестве помощи Украине, говорится в справочных материалах к бюджетному посланию.

"Бюджет выделяет 682 млн. долл. Украине – увеличение на 219 млн. долл. к исполненному уровню 2021 года", – цитирует "РИА Новости" пояснение к документу.

Средства запланированы для "противодействия злонамеренному российскому влиянию" и удовлетворению потребностей страны в сфере безопасности, кибербезопасности, энергетики, борьбы с дезинформацией, макроэкономической стабилизации, укрепления основ гражданского общества.

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Страны
США
Украина
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