Проект бюджета США предполагает выделение Украине 682 млн. долл. в 2023 году

ЦАМТО, 29 марта. Проект бюджета США на 2023 год предполагает выделение 682 млн. долл. в качестве помощи Украине, говорится в справочных материалах к бюджетному посланию.

"Бюджет выделяет 682 млн. долл. Украине – увеличение на 219 млн. долл. к исполненному уровню 2021 года", – цитирует "РИА Новости" пояснение к документу.

Средства запланированы для "противодействия злонамеренному российскому влиянию" и удовлетворению потребностей страны в сфере безопасности, кибербезопасности, энергетики, борьбы с дезинформацией, макроэкономической стабилизации, укрепления основ гражданского общества.