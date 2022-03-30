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ЦАМТО

Греция подписала контракт на закупку дополнительных истребителей "Рафаль"

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Источник изображения: Фото: flightglobal.com

ЦАМТО, 29 марта. Французская компания Dassault Aviation 24 марта сообщила о состоявшейся в Афинах церемонии подписания контракта на приобретение шести дополнительных истребителей "Рафаль".

Документ подписали главный исполнительный директор Dassault Aviation Эрик Траппье и генеральный директор Главного управления оборонных инвестиций и вооружений Министерства обороны Греции вице-адмирал (в отставке) Аристидис Алексопулос в присутствии министра обороны Греции Никоса Панайотопулоса и министра вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Новый контракт увеличит общее количество заказанных МО Греции самолетов "Рафаль" до 24 ед. Планируется, что шесть дополнительных истребителей "Рафаль" будут доставлены в Грецию, начиная с лета 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2021 года Греция и Франция заключили контракт на поставку греческим ВВС 18 многофункциональных истребителей "Рафаль" компании Dassault Aviation, стоимость которых составила около 1,92 млрд. евро (2,35 млрд. долл.). Еще 400 млн. евро предназначены для закупки ракет "Метеор" класса "воздух-воздух" и модернизации состоящих на вооружении ВВС Греции ракет, включая УР "Мика" класса "воздух-воздух", КР "Скальп" и противокорабельных ракет "Экзосет", для применения с борта "Рафаль".

Для снижения затрат ВВС Греции заказали 6 новых истребителей и 12 самолетов из состава французских ВКС (10 одноместных и два двухместных). По условиям контракта, первые 6 самолетов из состава ВКС Франции должны быть переданы по одному в месяц, начиная с июля 2021 года (через 6 месяцев после подписания контракта), 6 новых самолетов – к 20-му месяцу после заключения контракта, оставшиеся 6 самолетов из состава ВКС Франции – к 26-му месяцу (в начале 2023 года).

Dassault Aviation передала первый самолет командованию ВВС Греции во Франции 21 июля 2021 года. До отправки на греческую базу "Танагра" первые истребители использовались для подготовки личного состава ВВС Греции. 19 января 2022 года первые шесть самолетов "Рафаль" (четыре одноместных и два двухместных) совершили посадку на авиабазе "Танагра", совершив перелет с предприятия Dassault Aviation на базе ВВС Франции "Истр".

Поставка следующей партии истребителей "Рафаль" будет выполнена в конце 2022 года с целью разместить все заказанные самолеты на авиабазе "Танагра" к лету 2023 года.

В сентябре 2021 года министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли подтвердила достижение с Грецией договоренности о дополнительной поставке шести многоцелевых истребителей "Рафаль".

Парламент Греции одобрил покупку шести новых истребителей "Рафаль" в дополнение к 18 ранее заказанным самолетам 15 февраля 2022 года. Их стоимость оценивается в 1,09 млрд. евро.

Самолеты будут поставлены ВВС Греции в версии F3R, разработанной Dassault Aviation, Thales, MBDA и Safran. Она включает основные обновления программного и аппаратного обеспечения, в том числе интеграцию управляемых ракет большой дальности "Метеор" класса "воздух-воздух" и новейшей версии модульного высокоточного боеприпаса AASM (Armement Air-Sol Modulaire) класса "воздух-земля" с лазерным наведением, РЛС c активной антенной решеткой с электронным сканированием RBE2 компании Thales, автоматическую систему предотвращения столкновений Auto-GCAS (automatic ground collision avoidance system), улучшенную систему дозаправки в воздухе, контейнер целеуказания TALIOS компании Thales, систему РЭБ SPECTRA (Systeme de Protection et d'Evitement des Conduites de Tir du Rafale).

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Страны
Греция
Франция
Продукция
Rafale
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Leonardo
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