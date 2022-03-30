Такера Карлсона обвинили в "кремлевской пропаганде". В США за него заступились

The New York Times (США): друг нашего врага не является "предателем"

Многие считают Такера Карлсона предателем за его "чрезмерную" поддержку России и повторение "ложной кремлевской пропаганды", пишет NYT. Однако его взгляды – типично американские. По мнению автора статьи, источники его мыслей о России и Украине – не Москва, а вторжение США в Ирак, которое обернулось катастрофой.

Ранее в этом месяце бывший представитель Демократической партии Тулси Габбард выступила в передаче Такера Карлсона на Fox News, в которой они оба утверждали, что США тайно финансируют опасные лаборатории биологических исследований на Украине. Видные политики и комментаторы в ответ назвали их предателями. Сенатор Митт Ромни заявил, что "Тулси Габбард повторяет ложную российскую пропаганду. Ее предательская ложь вполне может стоить жизни многим людям". Член Палаты представителей Адам Кинзингер заявил, что "Тулси должна поехать в Россию". Бывший ведущий телеканала MSNBC Кит Олберманн заявил, что Габбард и Карлсон "являются российскими агентами. Есть основания для их задержания с применением военной силы". В дневном ток-шоу "Взгляд" (The View) ведущая Вупи Голдберг заметила: "Раньше людей за подобные вещи арестовывали".

Действительно, арестовывали. В 1918 году за призыв к американцам не воевать в Первой мировой войне году лидер рабочего движения и социалистической партии Юджин Дебс был приговорен к 10 годам тюремного заключения. Во время Второй мировой войны министерство юстиции предъявило обвинения 26 американцам, которые придерживались нацистских взглядов, хотя ни один из них не был уличен в сговоре с режимом Гитлера.

Иногда люди, не согласные с американской внешней политикой, благородны. Иногда они отвратительны. В любом случае называть их предателями в чаще всего неправильно. Это неправильно с моральной точки зрения, потому что риторическое запугивание может легко превратиться в юридическое преследование. И это неправильно концептуально, поскольку внутренние диссиденты редко бывают марионетками иностранных врагов. Изоляционистские, популистские и конспирологические взгляды Тулси Габбард и Такера Карлсона на внешнюю политику являются типично американскими. Как самозваные диссиденты, они крепнут, борясь с коррупцией и обособленностью внешнеполитической элиты Америки. Их взгляды зачастую одиозны, но называть их нелояльными, предателями — это совершенно неверный способ уменьшить их популярность.

Источником мнений Тулси Габбард и Такера Карлсона о России и Украине является не Кремль. Это война в Ираке. Тулси Габбард сказала, что ее военная служба в этой стране в 2004 году "полностью изменила ее жизнь как личности, а также ее взгляд на мир". С тех пор она сделала оппозицию военному вмешательству США своей идеологической путеводной звездой. Временами это заставляло ее закрывать глаза на зверства врагов Америки, как, например, в 2016 году, когда она голосовала против резолюции, обвиняющей правительство Сирии в военных преступлениях. Но в других случаях ее инстинкт противницы интервенции оказывался здравым. Если бы в 2011 году администрация Обамы прислушалась к ее призыву к полному выводу войск из Афганистана, США, возможно, не потратили бы дополнительные миллиарды долларов на войну, победить в которой было невозможно.

Такер Карлсон шел параллельным путем. После работы в начале своей карьеры в журнале The Weekly Standard, который активно пропагандировал вторжение в Ирак, он почувствовал, что его предали вашингтонские ястребы, которые, как он утверждал, убедили его поддержать это вторжение. "Я считаю, что это полный кошмар и катастрофа, — сказал он в 2004 году в интервью, — и мне стыдно, что, поддержав это, я пошел против своих собственных побуждений". В интервью Карлсон упомянул, что он позвонил выступавшему против войны консерватору Пэту Бьюкенену, чтобы извиниться за то, что публично критиковал его. К 2008 году, когда Такер Карлсон все еще работал на телеканале MSNBC, он выступал на митингах в поддержку кандидата в президенты Рона Пола, сторонника изоляционистской политики. Все это не имело никакого отношения к Владимиру Путину.

К сожалению, Такер Карлсон не только решил, что Бьюкенен был прав насчет Ирака. Он стал ярым сторонником более широкого мировоззрения Бьюкенена, в котором скептицизм по поводу военного вмешательства сочетался с презрением к цветным иммигрантам. А после избрания Трампа Карлсон стал самым влиятельным распространителем расистских взглядов на телевидении. Он расточал похвалы авторитарному премьер-министру Венгрии Виктору Орбану (Viktor Orban) и утверждал, что выдвижение кандидатуры Кетанджи Браун Джексон в Верховный суд превратило США в "Руанду". В прошлом месяце он сказал, что Владимир Путин не может быть настолько плохим, поскольку он не называет белых людей расистами.

В длинном ряду американских политиков и комментаторов Такер Карлсон и Тулси Габбард являются последними, чей разочаровывающий опыт злополучной войны перерос в паранойю по поводу интервенционистских наклонностей американской внешнеполитической элиты. Когда Карлсон говорит, что "администрация Байдена, возможно, наконец-то получит конфликт, которого она так жаждала", а Габбард утверждает, что некоторые в администрации Байдена "на самом деле хотят, чтобы между Россией и Украиной произошел военный конфликт", потому что "это выгодно военно-промышленному комплексу", они вторят словам изоляционистов XX века, таких как сенатор Уильям Бора из Айдахо и историки Чарльз Бирд и Гарри Элмер Барнс, которые, испытывая чувство горечи по поводу вступления США в Первую мировую войну, возлагали вину за начало Второй мировой войны скорее на Америку и Великобританию, чем на нацистскую Германию.

Взгляды Карлсона и Габбард, наверное, маргинальны в Вашингтоне. Но, как показали выборы Дональда Трампа, говорить американцам о том, что подстрекающая к войне глобалистская элита их обманывает, может быть мощным сигналом. И чтобы ответить на него, необходимо признать то, как внешнеполитический истеблишмент Америки усиливает популистское недоверие. Специальную операцию России на Украине затеял не военно-промышленный комплекс США. Но многие из главных помощников президента Байдена по внешней политике действительно не один год совмещали государственную службу либо в консалтинговых фирмах, финансируемых оборонными подрядчиками, либо в аналитических центрах, финансируемых оборонными подрядчиками. Мало кто из политиков признает, насколько это неэтично. Напротив, Тулси Габбард, которая ранее в этом году утверждала, что и демократы, и республиканцы в Вашингтоне "по сути, находятся в кармане у ВПК", называет политическое влияние оборонной промышленности скандалом. Многих американцев, не разделяющих расистских взглядов Карлсона, по-прежнему возмущает, что политики и аналитики, которые восхваляли войны Америки в Афганистане, Ираке и Ливии, могут выступать на телевидении, чтобы пропагандировать свою нынешнюю ястребиную позицию, и при этом им никто не напоминает о том, что эти войны стали катастрофами. А Такер Карлсон напоминает им, и зачастую яростно и жестко.

Тулси Габбард и Такер Карлсон обозначили настоящую проблему: коррупцию и отсутствие ответственности, которые наносят огромный ущерб американской внешней политике. Решение этой проблемы уменьшит их популярность. А если называть их предателями, эта притягательность только вырастет.

Автор: Питер Бейнарт (Peter Beinart)

Комментарии читателей

Sally

Тулси Габбард повторяет, как попугай, российскую пропаганду. А клоунское развлекательное шоу Такера Карлсона News— абсолютное посмешище. Эта пара не имеет отношения к разъяснению событий или представлению разных точек зрения. Они занимаются распространением слухов и обливанием грязью, преподносят американскому народу недомолвки, приправленные ложью. Они оказывают медвежью услугу нашей стране в это время серьезного кризиса.

Bobcb

Итак, если Габбард и Такер Карлсон "оба „утверждали”, что США якобы тайно финансируют опасные лаборатории биологических исследований на Украине" и делают это по национальному телевидению, не предъявляя каких-либо доказательств, это, на мой взгляд, безусловно, граничит с предательством.

AhUr

Когда Украина стала независимой, она была третьей ядерной державой в мире. Ее убедили (заставили) отказаться от всего ядерного оружия, а Россия, Великобритания и США подписали меморандум, который дает Украине гарантии безопасности. Поэтому США обязаны поддерживать Украину и помогать ей. То же самое относится и к обязательствам США в НАТО. Ирак был совсем другой историей.

Daniel A. Greenbaum

Почему таких, как Такер Карлсон, показывают по российскому телевидению? Карлсон поддержал Трампа и Путина, которые во многом похожи друг на друга. Одно дело утверждать, например, о том, что Саддам Хусейн был чудовищем, но мы не должны начинать войну, чтобы свергнуть его, и другое — отрицать, что Трамп и Путин являются авторитарными лидерами.

Bonnie

Автор не объяснил то, насколько наша нынешняя внешняя политика, по его мнению, коррумпирована. Коррумпированным, либо некомпетентным было все, что делал Трамп. Но я не вижу, что именно автор считает коррумпированным в нынешних попытках США помочь Украине.

MS

Если Карлсон, Габбард и Трамп так обеспокоены влиянием военно-промышленного комплекса США, не должны ли они настаивать на уменьшении государственного финансирования?

Matt Olson

Питер Бейнарт — журналист, который не боится придерживаться противоположных взглядов. Я думаю, он пишет о том, во что верит. Нет причин думать иначе. Тулси Габбард, возможно, честная и искренняя, но она производит на меня впечатление прежде всего агрессивной эксцентричной особы. Сделать Такеру Карлсону комплимент за то, что он считает само собой разумеющимся, что он действительно верит в то, что утверждает, наивно. Он зловещий мошенник, у которого нет ни капли порядочности или достоинства. Он скажет то, что, по его мнению, принесет ему лучший рейтинг, самую высокую зарплату, и он бесстыдно упивается дурной славой. Скорее всего, он искренне верит в большинство своих уродливых и порочных мнений, но это не данность. Человеку, который лжет так часто, как он, нельзя доверять ни в чем, и он вообще не заслуживает одобрения ни за что.

Samuel Russell

А как насчет свободы слова? Тулси Габбард должна бояться ареста за то, что осмелилась критиковать правительство? Позорище!!

David F

Как ветеран, я не питаю иллюзий относительно мотивов США на Украине, "следите за деньгами". На мой взгляд, настоящая проблема в этом конфликте заключается в том, что его можно было полностью избежать. Коалиция НАТО/США/Уолл-стрит отказалась от каких-либо серьезных дипломатических переговоров и, судя по всему, не только спровоцировала конфликт, но и привела к головокружительной эскалации. Зеленский, похоже, видел, что грядет, но чтобы избежать катастрофы, должен был "углубиться" в западную коалицию. Кто знает, к чему приведет эта ошибка. Нелепая риторика Байдена об "устранении" Путина и установлении "нового мирового порядка" не являются признаками стремления к миру.

RJ

Отличная статья. Приятно видеть, что кто-то заступается за тех из нас, кто считает, что мы не должны лезть не в свое дело.

Shaun Narine

Отличная колонка. Я с ужасом и презрением наблюдал, как западные СМИ объединяются вокруг единственного черно-белого нарратива о спецоперации на Украине. Персонализация военного конфликта была особенно заметна. Как и Каддафи, Асада и Хусейна до него, Путина просто демонизируют, обвиняя во всех грехах. То, что многие политические деятели десятилетиями предостерегали от расширения НАТО до границ России, остается незамеченным. То, что США сделали возможным эту спецоперацию своим собственным незаконным и (с учетом количества погибших) гораздо более страшным вторжением в Ирак, кажется, намеренно забыто. Ужасающе неправильное отношение к этому конфликту до сих пор (поскольку Байден, по-видимому, избегает дипломатии и просто усиливает давление) считается приемлемым. Ужасающая некомпетентность вашингтонской внешнеполитической элиты очевидна. Это одна из главных причин того, что остальной мир, за пределами Запада, гораздо сдержаннее реагирует на эту спецоперацию. Россия очень важна во многих отношениях, поэтому они готовы дать ей некоторую слабину. Учитывая, как западные государства оправдывают своих собственных друзей, Запад вряд ли способен на критику. Но есть также то, что незападный мир намного яснее понимает: многое из того, в чем Запад обвиняет Россию, он делал сам снова и снова. Для многих в мире западная критика зачастую является чем-то вроде того вора, который кричит: "Ловите вора!"

tt

Как ветеран многочисленных служебных командировок в Ирак и Афганистан, я считаю эту статью выдающейся. <…> Бесчисленные американские матери, а также моя жена и дети должны быть благодарны русским за проявленную сдержанность, когда мы ввязались в две войны, которые не имели особого смысла ни для кого, кроме наших лидеров и средств массовой информации.

Michael Green

Вот странная идея. Возможно, спецоперация Путина на Украине была спровоцирована. Позволят ли США Мексике заключить военный союз с Китаем, чтобы при этом по ту сторону нашей южной границы были развернуты китайские войска и ракеты? Подозреваю, что мы бы этого не позволили.