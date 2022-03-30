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ЦАМТО

Президент Сербии Александр Вучич отметил важность полученной из России военной техники

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Официальная презентация в присутствии президента Сербии Александра Вучича новых вертолетов, полученных ВВС и ПВО Сербии - полученных из России четырех боевых вертолетов Ми-35М и пять военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5, а также пяти легких вертолетов
Официальная презентация в присутствии президента Сербии Александра Вучича новых вертолетов, полученных ВВС и ПВО Сербии - полученных из России четырех боевых вертолетов Ми-35М и пять военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5, а также пяти легких вертолетов европейского производства Airbus Helicopter H145M. Батайница, 07.12.2019.
Источник изображения: министерство обороны Сербии

ЦАМТО, 29 марта. Президент Сербии Александр Вучич отметил важность для обороны страны полученной из России военной техники, особенно в сфере авиации, передает "РИА Новости".

В Сербии на 3 апреля назначены президентские и парламентские выборы, А.Вучич – кандидат в президенты и глава правящей Сербской прогрессивной партии. В должность главы государства он вступил по итогам всеобщего голосования в июне 2017 года, напоминает агентство.

"Когда я стал президентом, было проведено большое авиашоу. Все прибыли со своими многоцелевыми истребителями: Eurofighter, Gripen, были российские (пилотажная группа на МиГ-29) "Стрижи". А у нас не было ничего. Только "летающие гробы" МиГ-21 и один МиГ-29. Сейчас у нас 14 МиГ-29, есть вертолеты. Есть ЗРПК "Панцирь-С1", один из лучших против дронов и низколетящих самолетов", – заявил сербский президент в эфире TV Happy.

"Наша полиция скоро получит "Камовы" (два вертолета Ка-32 по контракту с РФ – ред.) для тушения пожаров, которых будет все больше из-за изменений климата, они несут подвесной бак с 5 тыс. литров воды", – цитирует "РИА Новости" А.Вучича.

Президент Сербии говорил в декабре 2021 года, что оборонный бюджет страны, который запланирован на 2022 год в объеме свыше 1,1 млрд. евро, в дальнейшем будет увеличен еще на 500 млн. евро для закупки оборудования и вооружений. Так, в 2022-2023 годах Белград планирует купить около 30 вертолетов: 11 Н145 (Airbus), четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 "бывших в употреблении у одной страны-члена ЕС".

Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В конце 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ЗРПК "Панцирь-С1".

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Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
EF-2000
Gripen NG
БРДМ-2
Ка-32
Ми-17
Ми-35
МиГ-21
Т-72
Компании
Airbus
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