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Военное обозрение

Национальный центр вертолётостроения разработал глубоко модернизированную версию вертолёта Ми-24

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Источник изображения: topwar.ru

Российская армейская авиация в скором времени может получить на вооружение новый транспортно-боевой вертолет, являющийся дальнейшим развитием легендарного Ми-24. Как сообщается, Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова запатентовал облик нового вертолета.

В патенте говорится, что специалисты Центра разработали новый облик вертолета с пушечной установкой для перевозки грузов, десанта и его огневого прикрытия. Наиболее близким аналогом нового вертолета является Ми-24П. Вертолет предназначен для решения боевых задач в любое время суток. На каком этапе находятся работы не сообщается.

Заявляемая группа изобретений относится к авиационной технике, а именно к конструкции вертолёта, оснащённого различными видами вооружения, комплексом навигации, прицельно-вычислительным комплексом и средствами ночного видения

- приводит ТАСС часть документа.

Отметим, что в 2020 году появилась информация о том, что разработанный еще в советское время вертолет Ми-24 будет модернизирован и доведен до уровня современных вертолетов. В процессе модернизации вертолет должен был получить новый бортовой комплекс обороны, позволяющий защитить вертолет от современных средств поражения, а также производить радиотехническую разведку и радиоэлектронное подавление, новую кабину, выполненную по принципу "стеклянной", новое пилотажное оборудование и систему управления. Также планировалось установить новую систему управления оружием и значительно расширить номенклатуру применяемого вооружения.

Ми-24 (по классификации НАТО: Hind — "Лань") — советский/российский ударный вертолёт разработки ОКБ М. Л. Миля. Неофициальное название — "Крокодил". Серийный выпуск начался в 1971 году. Вертолет предназначен для переброски подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых и огневой поддержки на поле боя.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-24
Компании
МВЗ им. Миля
Проекты
2020-й год
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