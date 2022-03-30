Российские военные показали работу вертолётов Ми-28Н «Ночной охотник» по бронетехнике ВСУ

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Российское Минобороны продолжает публикацию роликов о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Очередные кадры с уничтожением украинской бронетехники ударными вертолетами появились в Сети.

После многочисленных видео с участием российских ударных вертолетов Ка-52, российские военные показали работу и ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник". В новом ролике Минобороны Ми-28Н уничтожают бронетехнику ВСУ. В описании к видео говорится, что в рамках боевых вылетов вертолеты работают парами, с дистанции, не позволяющей применить переносные зенитные комплексы. В данном конкретном случае вертолеты нанесли удар, находясь примерно в пяти км от цели, применялись противотанковые ракеты "Атака".

Как отмечается, украинская бронетехника была уничтожена.

Изначально Минобороны сообщало только о том, что в рамках спецоперации вертолеты применяются только для сопровождения колонн, переброски десанта и авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи на земле. Позднее в сводках стала появляться информация о применении вертолетов в ночное время для "свободной охоты". По-видимому, летчики армейской авиации поднабрались опыта и стали чаще вылетать на уничтожение бронетехники противника ночью.

Группы "ночных охотников" состоят из нескольких ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28Н, которые занимаются поиском и уничтожением военной инфраструктуры и бронетехники ВСУ. Как показала практика, такие вылеты высокоэффективны, за ночь группа уничтожает несколько единиц танков-БМП-БТР, ЗРК или РСЗО, постепенно лишая украинских националистов тяжелого вооружения.