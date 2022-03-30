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Военное обозрение

«Худшая реклама для комплексов NLAW»: зарубежный эксперт оценил кадры выстрела по танку Т-72 ВС РФ в Мариуполе

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Источник изображения: topwar.ru

В сети появились кадры, на которых показано, как боевик «Азова» (*экстремистское вооружённое формирование, запрещённое в России), засевший в одной из многоэтажек Мариуполя, ведёт огонь по танку Т-72Б3 российской армии. Боевик использует поставленный ранее на Украину из Британии противотанковый комплекс NLAW.

Видя небольшое пламя на башне танка, возникшее после выстрела не более чем с 10 м, боевик издаёт вопль, подтверждая, какое вооружённое формирование он представляет. Однако эйфория боевика была явно недолгой, потому что российский танк без каких-либо особых проблем продолжил движение.

Как пишет по этому поводу зарубежный военный аналитик и блогер Заид Хамид, это «худшая реклама для NLAW»:

Танк продолжил движение без видимых повреждений.

Отмечается, что, вероятно, произошло срабатывание динамической защиты Т-72.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Это видео ещё и подтверждает ту тактику, которую пытаются использовать украинские боевики в Мариуполе. Они занимают здания, откуда пытаются вести огонь по российским войскам, бронетехнике. На этом фоне можно предположить, что участь боевика после того выстрела была предрешена в связи с тем, что он сам выдал свою огневую позицию.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
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