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Военное обозрение

США перебросили в Европу самолёты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты перебрасывают в Европу самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Как накануне заявили в Пентагоне, вместе с самолетами, которые будут базироваться в Германии, прибывает и обслуживающий персонал.

Шесть самолетов РЭБ EA-18G Growler из состава ВМС США переброшены в Германию на авиабазу Шпангдалем. Вместе с ними прибыли около 240 человек - пилоты и технический персонал. Сроки нахождения "Ворчунов" в Европе не называются, в Пентагоне предпочли обойти этот вопрос стороной. Зато уже заявили, что появление самолетов РЭБ в Германии "никак не связано" с проводимой на Украине российской спецоперацией.

Ситуацию с переброской EA-18G Growler в Европу пояснил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, самолеты РЭБ теперь будут базироваться в Германии в рамках наращивания сил НАТО на восточном фланге, их переброска не является "реакцией на какую-либо угрозу". Тем более США не планируют применять эти самолеты против российских военных на Украине.

Их развертывают не для того, чтобы использовать против российских сил на Украине. Их развертывают строго в рамках наших усилий по наращиванию возможностей сдерживания и обороны НАТО вдоль восточного фланга

- заявил Кирби.

EA-18G Growler - самолет радиоэлектронной борьбы, созданный на базе палубного истребителя F/A-18F Super Hornet — внешне они почти идентичны (разница состоит лишь в измененной форме крыла и наличии внешних пилонов с радиоэлектронным оборудованием). Серийно производится с 2007 года. Предназначен для радиоэлектронного подавления наземных и корабельных РЛС, а также сетей радиосвязи и радиолиний управления систем ПВО противника при его нахождении преимущественно в боевых порядках.

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
EA-18
F-18
Super Hornet
Проекты
NATO
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