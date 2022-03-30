"Тигры" и "КАМАЗы" отправили за рубеж

В конце минувшей недели в Бишкеке сотрудникам Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии была вручена большая партия новой военной техники российского производства.

Как сообщил официальный сайт президента государства Садыра Жапарова, речь идет о 55 бронеавтомобилях "Тигр" и 50 вездеходах "КАМАЗ".

Отмечается, что это первое масштабное приобретение таких машин за все годы независимости, оно осуществлялось за счет средств республиканского бюджета.

Руководитель страны лично сел за руль и проверил возможности "Тигра" ВПК-233136 (4х4).

Сообщалось, что эти специальные бронированные машины имеют полную массу 8200 кг и способны перевозить до 1000 кг. Их вместимость составляет десять человек.

Двигатели ЯМЗ-5347-10 являются многотопливными. Мощность - 215 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 120 км/ч. Запас хода по топливу - 1000 километров.

Полная масса грузовика "КАМАЗ - 43114" (6х6) - 17000 кг. Грузоподъемность - 8000 кг. Может перевозить до 30 военнослужащих.

Двигатель с турбонаддувом - "КАМАЗ - 740.31-240" обладает мощностью 240 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 90 км/ч.

Также Министерство чрезвычайных ситуаций получило 58 единиц пожарных машин, укомплектованных современным специальным оборудованием и инструментами.

Алексей Брусилов