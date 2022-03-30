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Интерфакс-АВН

Группа кораблей атаковала условных противников в заливе Петра Великого

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АК-176МА
Опытный образец 76-мм корабельной артиллерийской установки АК-176МА в новом башенном исполнении на полигоне.
Источник изображения: ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" (via flotprom.ru)

Владивосток. 29 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Корабельная поисково-ударная группа Тихоокеанского флота (ТОФ), состоящая из четырех малых противолодочных кораблей, выполнила в заливе Петра Великого учебно-боевые упражнения с артиллерийскими стрельбами по поиску и уничтожению условных противников, сообщает пресс-служба флота.

"В ходе артиллерийских стрельб расчёты артиллерийских установок АК-176 и АК-630 успешно выполнили упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и отработали поражение морских и воздушных целей с различных дистанций", - говорится в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Проекты
ТОФ
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