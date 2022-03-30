Группа кораблей атаковала условных противников в заливе Петра Великого

Владивосток. 29 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Корабельная поисково-ударная группа Тихоокеанского флота (ТОФ), состоящая из четырех малых противолодочных кораблей, выполнила в заливе Петра Великого учебно-боевые упражнения с артиллерийскими стрельбами по поиску и уничтожению условных противников, сообщает пресс-служба флота.

"В ходе артиллерийских стрельб расчёты артиллерийских установок АК-176 и АК-630 успешно выполнили упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и отработали поражение морских и воздушных целей с различных дистанций", - говорится в сообщении.