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Вестник Мордовии

Почему украинские танки Т-84У "Оплот" опасаются отправлять на передовую

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

ВСУ практически не применяют находящиеся у них Т-84У "Оплот" - такой танк засветился за истекший месяц всего один раз в районе Харькова.

Как сообщает "РГ: русское оружие", "Восемьдесят четвертый" был сфотографирован неподалеку от одного из православных храмов. Создалось впечатление, что боевики решили прикрыться этим религиозным объектом.

В свое время даже сами украинские танкисты признавали, что "Оплот" очень "сырой" танк. В очередной раз это подтвердилось на соревнованиях Strong Europe Tank Challenge - 2018. Т-84 там просто рассыпались, трудно сказать, что не вышло из строя в боевом отделении: система управления огнем, стабилизаторы, механизм заряжания. В результате на стрельбах снаряды, как правило, пролетали мимо целей.

Поэтому в частях "Оплоты" служили в качестве учебной техники. Сейчас же создается впечатление, что их просто боятся применять в реальных боях - кто в здравом уме отважится идти воевать на танке, у которого в любой момент может отказать прицел или пушка?

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Т-84 Оплот
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